Хоккеисты «Гомеля» крупно выиграли у «Витебска» в поединке Кубка Салея

Гомельские хоккеисты с первых минут дали понять серьезность своих намерений. К 15-й минуте встречи счет уже был 3:0 в пользу подопечных Сергея Стася. Первую шайбу в ворота «медведей» забросил Александр Скоренов. Ярослав Сергиевский и Илья Камбович довели счет до крупного. Но на этом «рыси» не остановились. Третий период начался с очередного голевого залпа от Александра Скоренова. Гомельчане продолжали диктовать условия своим соперникам до самого финального свистка, но шайба не шла в ворота, и счет остался прежним.