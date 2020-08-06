Хоккеисты «Гомеля» крупно выиграли у «Витебска» в поединке Кубка Салея

Гомельские хоккеисты с первых минут дали понять серьезность своих намерений. К 15-й минуте встречи счет уже был 3:0 в пользу подопечных Сергея Стася. Первую шайбу в ворота «медведей» забросил Александр Скоренов. Ярослав Сергиевский и Илья Камбович довели счет до крупного. Но на этом «рыси» не остановились. Третий период начался с очередного голевого залпа от Александра Скоренова. Гомельчане продолжали диктовать условия своим соперникам до самого финального свистка, но шайба не шла в ворота, и счет остался прежним.
Начали спор за место в «Финале четырех» Кубка Салея и команды группы Б. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» победили Беларусь (U-18) благодаря шайбам Данилы Климовича и Кирилла Никулина — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). «Могилев», ударно проведя третью двадцатиминутку, одержал викторию над «Лидой» — 5:3 (0:2, 1:0, 4:1). «Пинские ястребы» в гостях не растерялись и, оказавшись в роли отыгрывающихся, забросили три шайбы оршанскому «Локомотиву» — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).
Второй игровой день Кубка Салея состоится 8 августа. Согласно расписанию турнира силами померяются «Витебск» — «Шахтер» (Солигорск), «Брест» — «Металлург» (Жлобин), «Авиатор» (Барановичи) — «Гомель», «Лида» — «Динамо-Молодечно», «Неман» (Гродно) — Беларусь (U-18), «Пинские ястребы» — «Могилев».