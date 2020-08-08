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12:47 (мск), источник: БЕЛТА

«Витебск» и «Шахтер» сыграют во втором туре группового этапа Кубка Салея

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Кубке Салея — 2020 по хоккею на льду сегодня пройдут шесть матчей второго тура группового этапа. Все поединки стартуют в 17.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В группе А сыграют «Витебск» и солигорский «Шахтер», потерявшие очки в первом туре состязаний. Напомним, команда из города на Двине уступила «Гомелю» со счетом 0:4 (0:3, 0:0, 0:1), а «горняки» неожиданно оступились в поединке с новополоцким «Химиком» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).

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Гомельчане отправятся в гости к барановичскому «Авиатору», который в овертайме уступил жлобинскому «Металлургу» со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1). Что касается «стальных волков», то они в гостях сыграют с ХК «Брест», для которого это будет первый поединок турнира.

Турнирное положение после первого тура в группе А таково: «Гомель» — 1 матч (3 очка), «Химик» (Новополоцк) — 1 (3), «Металлург-Жлобин» — 1 (2), «Авиатор» (Барановичи) — 1 (1), «Витебск» — 1 (0), «Шахтер» (Солигорск) — 1 (0), «Брест» — 0 (0).

В группе В также состоятся три игры. «Лида», в концовке растерявшая преимущество над «Могилевом» (3:5), примет «Динамо-Молодечно». Команда из райцентра Минской области в стартовом туре обыграла юниорскую сборную Беларуси (U-18) со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Что касается юниорской сборной, то она бросит вызов пропускавшему первый тур гродненскому «Неману». «Пинские ястребы», неожиданно победившие оршанский «Локомотив» со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) поспорят за победу с «Могилевом».

В турнирной таблице группы В сразу три команды набрали по три очка, но по дополнительным показателям лидирует «Динамо-Молодечно». Вторая позиция за «Могилевом», третья у «пинских ястребов». Пока нет очков у юниорской сборной Беларуси (U-18), «Лиды», «Локомотива» и «Немана».

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