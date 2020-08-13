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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» после ухода из российской лиги рассталась с шестью хоккеистами

Карагандинская «Сарыарка» объявила об уходе шести российских хоккеистов.

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Команду покинули вратарь Владимир Сохатский, защитники Даниил Курашов, Марк Лыпкань, нападающие Андрей Бирюков, Сергей Голоднюк и Ахмед Гимбатов. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

«К сожалению, ситуация в условиях пандемии коронавируса не позволяет “Сарыарке” выступать в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2020/21. Никто не мог предположить, что все так сложится. “Сарыарка” благодарит ребят за сотрудничество и желает добиться больших успехов в спортивной карьере», — говорится в заявлении клуба.

Вместе с «Сарыаркой» ВХЛ покинули усть-каменогорское «Торпедо» и столичный «Номад» — фарм-клуб «Барыса». Предстоящий сезон они проведут в чемпионате Казахстана.

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