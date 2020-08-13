«Сарыарка» после ухода из российской лиги рассталась с шестью хоккеистами

«К сожалению, ситуация в условиях пандемии коронавируса не позволяет “Сарыарке” выступать в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2020/21. Никто не мог предположить, что все так сложится. “Сарыарка” благодарит ребят за сотрудничество и желает добиться больших успехов в спортивной карьере», — говорится в заявлении клуба.