«Сарыарка» после ухода из российской лиги рассталась с шестью хоккеистами
Карагандинская «Сарыарка» объявила об уходе шести российских хоккеистов.
Карагандинская «Сарыарка» объявила об уходе шести российских хоккеистов.
Команду покинули вратарь Владимир Сохатский, защитники Даниил Курашов, Марк Лыпкань, нападающие Андрей Бирюков, Сергей Голоднюк и Ахмед Гимбатов. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
«К сожалению, ситуация в условиях пандемии коронавируса не позволяет “Сарыарке” выступать в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2020/21. Никто не мог предположить, что все так сложится. “Сарыарка” благодарит ребят за сотрудничество и желает добиться больших успехов в спортивной карьере», — говорится в заявлении клуба.
Вместе с «Сарыаркой» ВХЛ покинули