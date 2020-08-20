Чемпионат Беларуси по хоккею сезона 2020/2021 стартует 6 сентября

Как и прежде, экстралига будет разделена на два дивизиона. В первом из них матч открытия пройдет 6 сентября. Болельщиков ожидает встреча на «Чижовка-Арене» «Юности-Минск» и солигорского «Шахтера». Остальные команды выйдут на лед 7 сентября. Старт турнира в дивизионе Б будет дан 9 сентября.

Всего в состязаниях примут участие 15 команд. В экстралиге А выступят «Юность-Минск», «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск), «Динамо-Молодечно», «Гомель», «Металлург-Жлобин», «Локомотив» (Орша) и «Могилев».

В экстралиге Б сразятся «Лида», «Брест», «Химик» (Новополоцк), «Пинские ястребы», «Авиатор» (Барановичи), «Беларусь U-18» и «Витебск».

По итогам первой стадии турнира, матчи которой пройдут с сентября по январь, четыре лучших команды экстралиги А получат передышку перед стартом плей-офф, а четыре худших представителя сильнейшего дивизиона и четыре лучших команды экстралиги Б в сериях до двух побед одного из соперников определят остальных четверых участников плей-офф.