Хоккеисты «Немана» крупно обыграли «Могилев» в матче групповой стадии Кубка Салея-2020

Матч проходил с очевидным преимуществом команды из Гродно, игроки которой с самого начала попытались взять нити игры в свои руки. Могилевчане сопротивлялись, но силы были не равны и на 14-й минуте встречи Егор Степанов открыл счет. Второе взятие ворот случилось после того, как «львы» небрежно сыграли в большинстве, позволив Игорю Варивончику удвоить преимущество «Немана». В третьей двадцатиминутке, Сергей Малявко, Виктор Пластинин и Илья Сушко довели счет до крупного.

Также в группе В оршанский «Локомотив» заставил капитулировать хоккеистов «Лиды» — 5:0 (3:0, 2:0, 0:0), благодаря точным броскам Александра Семочкина, оформившего дубль и шайбам Вячеслава Муштаева, Артура Савинова и Дмитрия Колышкина. Лидчане сражались, пытаясь изменить рисунок встречи, но вынуждены были признать поражение.

Кроме того, в данной группе, хоккеисты сборной Беларуси U-18 смогли разгромить «Пинских ястребов» — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0). Начало матча не предвещало для команды из Брестской области столь больших неприятностей. В первом периоде отличился Захар Польшаков, и у гостей хватало моментов, чтобы отыграться. Но затем их игра в обороне утратила надежность и сборники смогли добиться эффектной виктории. Помимо Захара Польшакова шайбы на свой счет записали Мирослав Михалев, дважды огорчивший вратаря «ястребов», Егор Игнатенко, Илья Морозов, Егор Клавдиев и Антон Асташевич.

Решающий раунд Кубка Салея состоится 29—30 августа в формате «Финала четырех». В первый день этой стадии турнира победители групповой стадии встретятся со столичными «Юностью» и «Динамо». На следующий день состоятся матчи за 3-е место и решающий поединок.

Место проведения «Финала четырех» будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.