Текущие события
Хоккей. НХЛ
23.08
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21.08
Калгари Флэймз
Даллас Старз
37
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
23
Хоккей. НХЛ
04:45
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
62
Хоккей. НХЛ
24.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
24.08
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
13«Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов
19:55 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» крупно обыграли «Могилев» в матче групповой стадии Кубка Салея-2020

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» крупно обыграли «Могилев» в гостевом матче групповой стадии Кубка Салея-2020. Игра завершилась в пользу подопечных Сергея Пушкова со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Матч проходил с очевидным преимуществом команды из Гродно, игроки которой с самого начала попытались взять нити игры в свои руки. Могилевчане сопротивлялись, но силы были не равны и на 14-й минуте встречи Егор Степанов открыл счет. Второе взятие ворот случилось после того, как «львы» небрежно сыграли в большинстве, позволив Игорю Варивончику удвоить преимущество «Немана». В третьей двадцатиминутке, Сергей Малявко, Виктор Пластинин и Илья Сушко довели счет до крупного.

Читайте также
Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Шахтер» и вышли в Финал четырех Кубка Салея-2020

Также в группе В оршанский «Локомотив» заставил капитулировать хоккеистов «Лиды» — 5:0 (3:0, 2:0, 0:0), благодаря точным броскам Александра Семочкина, оформившего дубль и шайбам Вячеслава Муштаева, Артура Савинова и Дмитрия Колышкина. Лидчане сражались, пытаясь изменить рисунок встречи, но вынуждены были признать поражение.

Кроме того, в данной группе, хоккеисты сборной Беларуси U-18 смогли разгромить «Пинских ястребов» — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0). Начало матча не предвещало для команды из Брестской области столь больших неприятностей. В первом периоде отличился Захар Польшаков, и у гостей хватало моментов, чтобы отыграться. Но затем их игра в обороне утратила надежность и сборники смогли добиться эффектной виктории. Помимо Захара Польшакова шайбы на свой счет записали Мирослав Михалев, дважды огорчивший вратаря «ястребов», Егор Игнатенко, Илья Морозов, Егор Клавдиев и Антон Асташевич.

Решающий раунд Кубка Салея состоится 29—30 августа в формате «Финала четырех». В первый день этой стадии турнира победители групповой стадии встретятся со столичными «Юностью» и «Динамо». На следующий день состоятся матчи за 3-е место и решающий поединок.

Место проведения «Финала четырех» будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея — минская «Юность». Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли «Динамо-Молодечно» со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Самый милый тренер! Парень нашел способ, как улучшить занятия спортом - вид
Названы претенденты на покупку Месси
Тедеско вернется к руководству «Спартаком» в игре с «Локо»
У игрока ЦСКА разрыв передней крестообразной связки
«Краснодар» страдает из-за Кайо. Игрок провалил матч с «Уралом»
«Динамо» потерпело первое поражение в РПЛ, уступив «Арсеналу»
ЦСКА играет с «Рубином» в РПЛ (трансляция)
Бейсболисты США помогут россиянам? На Родченкова подали в суд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь