Экс-хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб

В прошлом сезоне 35-летний хоккеист выступал за «Иртыш». В регулярном чемпионате Казахстана он провел 57 матчей и набрал 34 (10+24) очка, в пяти играх плей-офф результативными действиями не отметился.

В апреле 2018 года форвард сыграл за сборную Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе в Будапеште. Также игрок защищал цвета таких клубов, как «Кулагер», «Арыстан», «Арлан», «Астана», «Сарыарка», «Казахмыс» и «Газовик».