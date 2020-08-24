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20:43 (мск), источник: ТАСС

IIHF отменила Континентальный кубок сезона-2020/21

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не проводить Континентальный кубок в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир ежегодно проводится среди европейских клубов с 1997 года. Из российских клубов его победителями становились «Лада» (2006) и «Ак Барс» (2008).

«Мы решили отменить этот турнир. С его проведением связано немало рисков, слишком много логистических проблем при передвижении, учитывая требования медицинского комитета IIHF. Мы считаем это правильным решением», — сказал Фазель.

С 2009 года Континентальный кубок является единственным клубным соревнованием, проходящим под эгидой IIHF. Предварительные раунды традиционно стартуют в сентябре, финальная часть — в начале января. Последним победителем турнира является датский «Сённерйюск».

Из российских клубов после 2008 года в Континентальном кубке выступал «Торос» (Нефтекамск, Башкортостан) из Высшей хоккейной лиги. В сезонах-2012/13 и 2013/14 в турнире играл украинский клуб Континентальной хоккейной лиги «Донбасс», который в 2013 году стал обладателем кубка. Одним из лучших бомбардиров финальной стадии тогда стал выступающий ныне в Национальной хоккейной лиге Евгений Дадонов. Наибольшее количество титулов имеет белорусская «Юность-Минск» (3).

В начале октября стартует Лига чемпионов, проводимая под эгидой одноименной организации, 12% акций которой принадлежат IIHF. «Совет турнира решил играть в октябре, нам нужно ждать, какая будет ситуация. Мы посмотрим, насколько это возможно, учитывая сложность и ограничения», — отметил Фазель.

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