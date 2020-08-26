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26 августа, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» стали участниками «Финала четырех» Кубка Салея

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» стали последними участниками «Финала четырех» Кубка Салея — 2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В центральном матче заключительного тура группового этапа команда Константина Кольцова обыграла оршанский «Локомотив» со счетом 4:1 (0:1, 4:0, 0:0).

Если молодечненских хоккеистов устраивала ничья в основное время матча, то оршанцам необходимо было побеждать. И они сделали все возможное, чтобы достичь данного результата. К сожалению болельщиков «Локомотива», шайба, заброшенная Егором Гайнетдиновым в большинстве, не стала победной. Команда Константина Кольцова ударно провела второй период, забив четыре шайбы в ворота команды из Витебской области. Отличились Павел Копытин, Егор Кудин, Герман Яваш и Кирилл Никулин.

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Подопечных Игоря Жилинского подвели множественные удаления и малое количество бросков по воротам «Динамо». В заключительной трети поединка они пробовали изменить ситуацию, однако матч завершился в пользу их соперников.

Также в группе В гродненский «Неман» уверенно разобрался с «Пинскими ястребами» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1), а сборная Беларуси U-18 разгромила дружину «Могилева» — 8:3 (4:0, 2:1, 2:2). Однако данные результаты турнирного значения для этих команд уже не имеют.

«Финал четырех» Кубка Салея пройдет в Гомеле 29 и 30 августа. На субботу намечены полуфиналы, в воскресенье уступившие команды сыграют поединок за бронзовые медали, а победители разыграют главный трофей. За него будут бороться минские «Динамо» и «Юность», а также «Гомель» и «Динамо-Молодечно». Жеребьевка финального раунда Кубка пройдет 27 августа. Столичные команды будут разведены по турнирной сетке и сыграют с победителями групп А и В.

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