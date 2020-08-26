Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:30
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
26.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
26.08
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. НХЛ
28.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
26 августа, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Химика» выиграли у «Авиатора» в заключительном туре группового этапа Кубка Салея

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты новополоцкого «Химика» обыграли барановичский «Авиатор» со счетом 5:1 (1:0, 4:0, 0:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Салея, однако в «Финал четырех» не пробились, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Поединок начался с преимуществом команды Олега Хмыля, которая уже на третьей минуте открыла счет силами Константина Пименова.

Читайте также
Хоккеисты «Динамо-Молодечно» стали участниками «Финала четырех» Кубка Салея

Во втором периоде новополоцкие хоккеисты продолжили атаковать и еще четырежды огорчили вратаря соперников. Отличились Игорь Леоненко, Владислав Лоновенко, Виктор Гавриленко и Павел Шагибалов. К чести «летчиков», они не сложили руки и попытались изменить ход матча. Однако все, что им удалось, — шайба престижа в исполнении Андрея Кузьмича.

В остальных матчах группы А «Витебск» уступил в овертайме жлобинскому «Металлургу» — 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1), а «Шахтер» из Солигорска разобрался с «Брестом» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Ранее место в «Финале четырех» из данной группы забронировали хоккеисты «Гомеля».

«Финал четырех» Кубка Салея сезона 2020/2021 пройдет в Гомеле 29 и 30 августа. На субботу намечены полуфиналы, в воскресенье уступившие команды сыграют поединок за бронзовые медали, а победители поборются за главный трофей. Квартет претендентов составили минское «Динамо», «Юность», «Гомель» и «Динамо-Молодечно». Жеребьевка финального раунда пройдет 27 августа. Столичные команды будут разведены по турнирной сетке и сыграют с победителями групп А и В.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Экипаж парома в Греции спас малышку, унесенную в море надувным единорогом -
«Динамо» остановило чемпиона. «Зенит» проигрывал еще в декабре
Гончаренко нашел в ЦСКА нового бомбардира. Это не Чалов, не Гайч
«Спартак» взял 3 очка на Волге. Спасибо Максименко и перекладине
«Локо» посыпался без Миранчука: проиграл второй раз за три дня
Месси не уйдет из «Барсы». Не верьте фейкам
Соболев: Думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой
ЦСКА проводит интереснейшую трансферную кампанию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь