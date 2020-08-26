Хоккеисты «Химика» выиграли у «Авиатора» в заключительном туре группового этапа Кубка Салея

Поединок начался с преимуществом команды Олега Хмыля, которая уже на третьей минуте открыла счет силами Константина Пименова.

Во втором периоде новополоцкие хоккеисты продолжили атаковать и еще четырежды огорчили вратаря соперников. Отличились Игорь Леоненко, Владислав Лоновенко, Виктор Гавриленко и Павел Шагибалов. К чести «летчиков», они не сложили руки и попытались изменить ход матча. Однако все, что им удалось, — шайба престижа в исполнении Андрея Кузьмича.

В остальных матчах группы А «Витебск» уступил в овертайме жлобинскому «Металлургу» — 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1), а «Шахтер» из Солигорска разобрался с «Брестом» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Ранее место в «Финале четырех» из данной группы забронировали хоккеисты «Гомеля».