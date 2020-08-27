Стали известны пары полуфиналистов и расписание решающей стадии Кубка Салея-2020

Таким образом, 29 августа в полуфинальных поединках турнира, который принимает Гомель, сойдутся «Гомель» — «Динамо-Минск» (начало матча в 13.00) и «Динамо-Молодечно» — «Юность» (17.00).

Динамо (Минск) Все о команде

В воскресенье, 30 августа, команды, проигравшие в полуфиналах, сойдутся в споре за бронзу (13.00), а победители выяснят отношения в решающем поединке (17.00).