Стали известны пары полуфиналистов и расписание решающей стадии Кубка Салея-2020
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны пары полуфиналистов и расписание решающей стадии Кубка Салея-2020. Торжественная церемония прошла в
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны пары полуфиналистов и расписание решающей стадии Кубка Салея-2020. Торжественная церемония прошла в
Таким образом, 29 августа в полуфинальных поединках турнира, который принимает Гомель, сойдутся «Гомель» — «Динамо-Минск» (начало матча в 13.00) и «Динамо-Молодечно» — «Юность» (17.00).
В воскресенье, 30 августа, команды, проигравшие в полуфиналах, сойдутся в споре за бронзу (13.00), а победители выяснят отношения в решающем поединке (17.00).
Чаще всего обладателем почетного трофея становилась столичная «Юность». На ее счету шесть викторий. Пять побед в турнире у «Гомеля». Хоккеисты «Динамо» первенствовали дважды — в 2005 и 2006 годах.