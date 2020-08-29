Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Гомель» и вышли в финал Кубка Салея

Источник: РИА "Новости"

Первыми участниками финала стали хоккеисты минского «Динамо», которые обыграли в полуфинале соперников из «Гомеля» с результатом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Счет в этой встрече был открыт на 6-й минуте первого периода, когда ворота хозяев поразил новобранец «зубров» канадский форвард Брэндон Козун.

Динамо (Минск) Все о команде

Гомельчане оказали достойное сопротивление представителю КХЛ, не раз создавая опасные моменты у ворот Доминика Фурха. Однако более высокий класс динамовцев в итоге сказался — отразив многочисленные атаки соперников, подопечные Крэйга Вудкрофта в третьем периоде еще трижды поразили ворота «Гомеля». Шайбы в свой актив записали молодые нападающие Иван Дроздов, Илья Усов и их опытный коллега по амплуа канадский форвард Райан Спунер.

Соперник минчан станет известен вечером после второго полуфинального поединка, в котором действующие чемпионы Беларуси и обладатели Кубка хоккеисты минской «Юности» сыграют с «Динамо-Молодечно».

В воскресенье, 30 августа, команды, проигравшие в полуфиналах, сойдутся в споре за бронзу (13.00), а победители выяснят отношения в решающем поединке (17.00).