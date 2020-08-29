Текущие события
Хоккей. НХЛ
19:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
30.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.08
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
31.08
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
31.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
31.08
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
15:46 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Гомель» и вышли в финал Кубка Салея

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня определяются финалисты розыгрыша Кубка Салея — 2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первыми участниками финала стали хоккеисты минского «Динамо», которые обыграли в полуфинале соперников из «Гомеля» с результатом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Счет в этой встрече был открыт на 6-й минуте первого периода, когда ворота хозяев поразил новобранец «зубров» канадский форвард Брэндон Козун.

Динамо (Минск)

Гомельчане оказали достойное сопротивление представителю КХЛ, не раз создавая опасные моменты у ворот Доминика Фурха. Однако более высокий класс динамовцев в итоге сказался — отразив многочисленные атаки соперников, подопечные Крэйга Вудкрофта в третьем периоде еще трижды поразили ворота «Гомеля». Шайбы в свой актив записали молодые нападающие Иван Дроздов, Илья Усов и их опытный коллега по амплуа канадский форвард Райан Спунер.

Соперник минчан станет известен вечером после второго полуфинального поединка, в котором действующие чемпионы Беларуси и обладатели Кубка хоккеисты минской «Юности» сыграют с «Динамо-Молодечно».

В воскресенье, 30 августа, команды, проигравшие в полуфиналах, сойдутся в споре за бронзу (13.00), а победители выяснят отношения в решающем поединке (17.00).

Чаще всего обладателем почетного трофея становилась столичная «Юность». На ее счету шесть викторий. Пять побед в турнире у «Гомеля». Хоккеисты «Динамо» первенствовали дважды — в 2005 и 2006 годах.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Парни нашли клад с сотнями золотых монет во время раскопок
Матч «Спартака» откроет программу шестого тура чемпионата России
СМИ: Суперкубок УЕФА рискует не состояться
Тренер Емельяненко умер от осложнений, вызванных коронавирусом
СМИ: Владельцы ПСЖ одобрили трансфер Месси
Столько не тратили никогда: ЦСКА оформил очередной трансфер
Матч Венгрия - РФ состоится, если РФС будет следовать правилам
Расклады на сезон КХЛ. На Востоке «Магнитка» будет в топ-3
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь