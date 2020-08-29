Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Гомель» и вышли в финал Кубка Салея
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня определяются финалисты розыгрыша Кубка Салея — 2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня определяются финалисты розыгрыша Кубка Салея — 2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первыми участниками финала стали хоккеисты минского «Динамо», которые обыграли в полуфинале соперников из «Гомеля» с результатом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Счет в этой встрече был открыт на 6-й минуте первого периода, когда ворота хозяев поразил новобранец «зубров» канадский форвард Брэндон Козун.
Гомельчане оказали достойное сопротивление представителю КХЛ, не раз создавая опасные моменты у ворот Доминика Фурха. Однако более высокий класс динамовцев в итоге сказался — отразив многочисленные атаки соперников, подопечные Крэйга Вудкрофта в третьем периоде еще трижды поразили ворота «Гомеля». Шайбы в свой актив записали молодые нападающие Иван Дроздов, Илья Усов и их опытный коллега по амплуа канадский форвард Райан Спунер.
Соперник минчан станет известен вечером после второго полуфинального поединка, в котором действующие чемпионы Беларуси и обладатели Кубка хоккеисты минской «Юности» сыграют с «Динамо-Молодечно».
В воскресенье, 30 августа, команды, проигравшие в полуфиналах, сойдутся в споре за бронзу (13.00), а победители выяснят отношения в решающем поединке (17.00).
Чаще всего обладателем почетного трофея становилась столичная «Юность». На ее счету шесть викторий. Пять побед в турнире у «Гомеля». Хоккеисты «Динамо» первенствовали дважды — в 2005 и 2006 годах.