Хоккеисты минского «Динамо» третий раз в истории клуба выиграли Кубок Салея

Матч проходил под диктовку подопечных Крэйга Вудкрофта, которые со стартового свистка навязали соперникам выгодный для себя хоккей. Давление, высокий прессинг и силовая борьба сковывали атакующий потенциал «Юности», хоккеисты которой не могли взять шайбу под свой контроль. «Зубры» к своим голевым моментам подошли более рачительно, дважды огорчив голкипера соперников. Шайбы на свой счет записали Шейн Принс и Райан Спунер. Во втором периоде динамовцы отличились еще раз. Взятие ворот на свой счет записал Роб Клинкхаммер. В конце этого отрезка матча у «Юности» был отличный шанс сократить отставание в счете, но прессинг «зубров» не позволил подопечным Александра Макрицкого как следует раскатиться в большинстве пять на три.