Тренер минского «Динамо»: Кубок Салея стал для нас хорошей проверкой

«Финал четырех» Кубка Салея стал хорошей проверкой для нас перед стартом регулярного сезона. Были какие-то трудности в начале соревнований, но мы справились: были терпеливы и ждали своих моментов. Одной из наших задач на турнир было отработать взаимодействия в обороне. Своей игрой наши защитники давали шанс нападению. Хочу выделить также игру голкипера Доминика Фурха. Он выдал два великолепных матча. Конечно, нам еще есть над чем поработать, и мы будем это делать. Однако выигрыш трофея, несомненно, придает уверенности в себе, — цитирует Вудкрофта сайт «Динамо».