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30 августа, источник: Спорт РИА Новости

Тренер минского «Динамо»: Кубок Салея стал для нас хорошей проверкой

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кубок Салея стал хорошей проверкой для минского «Динамо» перед стартом нового сезона КХЛ, сказал главный тренер белорусского клуба Крэйг Вудкрофт.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в воскресенье обыграло минскую «Юность» (3:0) и выиграло предсезонный турнир Кубок Салея.

Динамо (Минск)

Начало нового сезона КХЛ запланировано на 2 сентября.

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«Финал четырех» Кубка Салея стал хорошей проверкой для нас перед стартом регулярного сезона. Были какие-то трудности в начале соревнований, но мы справились: были терпеливы и ждали своих моментов. Одной из наших задач на турнир было отработать взаимодействия в обороне. Своей игрой наши защитники давали шанс нападению. Хочу выделить также игру голкипера Доминика Фурха. Он выдал два великолепных матча. Конечно, нам еще есть над чем поработать, и мы будем это делать. Однако выигрыш трофея, несомненно, придает уверенности в себе, — цитирует Вудкрофта сайт «Динамо».

«Команда делала много вещей правильно, но есть и то, что нужно улучшить. Такое положение дел нормально перед стартом регулярного сезона. Особенно когда в команду приходят новые молодые игроки. Нам необходимо наладить игровые связи между хоккеистами и направить команду, использовать каждую игру как часть учебно-тренировочного процесса. Это и есть наш план», — добавил тренер.

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