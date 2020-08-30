Тренер минского «Динамо»: Кубок Салея стал для нас хорошей проверкой
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кубок Салея стал хорошей проверкой для минского «Динамо» перед стартом нового сезона КХЛ, сказал главный тренер белорусского клуба Крэйг Вудкрофт.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кубок Салея стал хорошей проверкой для минского «Динамо» перед стартом нового сезона КХЛ, сказал главный тренер белорусского клуба Крэйг Вудкрофт.
«Динамо» в воскресенье обыграло минскую «Юность» (3:0) и выиграло предсезонный турнир Кубок Салея.
Начало нового сезона КХЛ запланировано на 2 сентября.
«Финал четырех» Кубка Салея стал хорошей проверкой для нас перед стартом регулярного сезона. Были
«Команда делала много вещей правильно, но есть и то, что нужно улучшить. Такое положение дел нормально перед стартом регулярного сезона. Особенно когда в команду приходят новые молодые игроки. Нам необходимо наладить игровые связи между хоккеистами и направить команду, использовать каждую игру как часть