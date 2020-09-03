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20:56 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Казахстана по хоккею оказался на грани закрытия

Почти за две недели до старта нового сезона «Арлан» до сих пор не решил вопрос с финансированием, сообщает «Шайба.kz». Теперь кокшетауский клуб находится на грани закрытия.

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Недавно прошел очередной, уже четвертый по счету конкурс государственных закупок на обслуживание хоккейной команды. Тендер снова признан несостоявшимся.

Кокшетауские болельщики обратились с просьбой о помощи к президенту КФХ и премьер-министру Казахстана Аскару Узакпаевичу Мамину, акиму Акмолинской области Ермеку Боранбаевичу Маржикпаеву и генеральному директору КФХ Глебу Геннадьевичу Каратаеву. Однако ситуация так и осталась неразрешенной.

Напомним, в 2018 году «Арлан» впервые в истории казахстанского хоккея выиграл Континентальный кубок. В том же сезоне кокшетауский коллектив стал чемпионом Казахстана.

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