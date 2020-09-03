Чемпион Казахстана по хоккею оказался на грани закрытия
Почти за две недели до старта нового сезона «Арлан» до сих пор не решил вопрос с финансированием, сообщает «Шайба.kz». Теперь кокшетауский клуб находится на грани закрытия.
Почти за две недели до старта нового сезона «Арлан» до сих пор не решил вопрос с финансированием, сообщает «Шайба.kz». Теперь кокшетауский клуб находится на грани закрытия.
Недавно прошел очередной, уже четвертый по счету конкурс государственных закупок на обслуживание хоккейной команды. Тендер снова признан несостоявшимся.
Кокшетауские болельщики обратились с просьбой о помощи к президенту КФХ и
Напомним, в 2018 году «Арлан» впервые в истории казахстанского хоккея выиграл Континентальный кубок. В том же сезоне кокшетауский коллектив стал чемпионом Казахстана.