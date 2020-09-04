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18:30 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Казахстана по хоккею прекратил свое существование

За две недели до старта нового сезона кокшетауский «Арлан» объявил о своем закрытии. Тренерский штаб и все игроки распущены, сообщает «Шайба.kz».

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«Сегодня, 4 сентября, завершился конкурс государственных закупок на обслуживание хоккейной команды от Управления физической культуры и спорта Акмолинской области. Сумма лота составила 200 миллионов тенге. Победителем тендера стал спортивно-хоккейный клуб «Астана-Байтерек».

Частное учреждение зарегистрировано в декабре 2017 года в Астане. Его руководителем является Жумабай Ахмутинов. Он же с сентября прошлого года занимает должность директора павлодарского «Иртыша».

Главным тренером новой команды назначен Аскар Майжолов, ранее работавший в ДЮСШ хоккейного клуба «Астана». Его ассистентом стал Андрей Залипятских. Состав будет скомплектован из молодых игроков прошлогодней «Астаны», которые оказались никому не нужны. Отметим, в минувшем сезоне столичный коллектив занял в чемпионате Казахстана последнее место, одержав всего четыре победы в 60 матчах.

Таким образом, за две недели до старта нового сезона «Арлан» объявил о своем закрытии. Тренерский штаб и все игроки распущены. Кокшетауский клуб был основан в 2009 году Рамазаном Айгайбековым и Вячеславом Мироновым. Команда была многократным призером чемпионата Казахстана, чемпионом страны и победителем Континентального Кубка, — говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году «Арлан» впервые в истории казахстанского хоккея выиграл Континентальный кубок. В том же сезоне кокшетауский коллектив стал чемпионом Казахстана.

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