Чемпион Казахстана по хоккею прекратил свое существование

«Сегодня, 4 сентября, завершился конкурс государственных закупок на обслуживание хоккейной команды от Управления физической культуры и спорта Акмолинской области. Сумма лота составила 200 миллионов тенге. Победителем тендера стал спортивно-хоккейный клуб «Астана-Байтерек».

Частное учреждение зарегистрировано в декабре 2017 года в Астане. Его руководителем является Жумабай Ахмутинов. Он же с сентября прошлого года занимает должность директора павлодарского «Иртыша».

Главным тренером новой команды назначен Аскар Майжолов, ранее работавший в ДЮСШ хоккейного клуба «Астана». Его ассистентом стал Андрей Залипятских. Состав будет скомплектован из молодых игроков прошлогодней «Астаны», которые оказались никому не нужны. Отметим, в минувшем сезоне столичный коллектив занял в чемпионате Казахстана последнее место, одержав всего четыре победы в 60 матчах.

Таким образом, за две недели до старта нового сезона «Арлан» объявил о своем закрытии. Тренерский штаб и все игроки распущены. Кокшетауский клуб был основан в 2009 году Рамазаном Айгайбековым и Вячеславом Мироновым. Команда была многократным призером чемпионата Казахстана, чемпионом страны и победителем Континентального Кубка, — говорится в сообщении.