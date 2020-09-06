Чемпионат Беларуси по хоккею стартует матчем «Юности» и «Шахтера»

Стартовый поединок нового чемпионата начнется на льду минской «Чижовка-Арены» в 16.30.

Со времени серии за золото чемпионата страны составы двух дружин значительно обновились. Одним из самых важных приобретений минской дружины стал Евгений Оксентюк — один из лучших белорусских хоккеистов нового поколения, проявивший себя как результативный форвард юниорской лиги Онтарио (OHL) минувшего сезона. Также в Минск из города калийщиков прибыл Владислав Бойко, который стал лучшим снайпером регулярного сезона прошлого года. Были подписаны соглашения с рядом других исполнителей хорошего уровня.

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Солигорская дружина также укрепилась в межсезонье, заключив контракты с экс-гродненцами Артемом Кислым, Никитой Ремезовым и Романом Малиновским, пополнив состав двумя защитниками из столицы Егором Мажугой и Артемом Лесниковым.

Экстралига будет разделена на два дивизиона. В первом из них — матч открытия 6 сентября. Остальные команды выйдут на лед 7 сентября. Старт турнира в дивизионе Б будет дан 9 сентября.

Всего в состязаниях примут участие 15 команд. В экстралиге А выступят «Юность-Минск», «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск), «Динамо-Молодечно», «Гомель», «Металлург-Жлобин», «Локомотив» (Орша) и «Могилев».

В экстралиге Б сразятся «Лида», «Брест», «Химик» (Новополоцк), «Пинские ястребы», «Авиатор» (Барановичи), «Беларусь U-18» и «Витебск».

По итогам первой стадии турнира, матчи которой пройдут с сентября по январь, четыре лучшие команды экстралиги А получат передышку перед стартом плей-офф, а четыре худших представителя сильнейшего дивизиона и четыре лучших команды экстралиги Б в сериях до двух побед одного из соперников определят остальных четверых участников плей-офф.