Форвард сборной Казахстана нашел новый клуб в Европе

Прошлый сезон 37-летний канадец начинал в Англии, где выступал за «Шеффилд Стилерс», в пяти матчах набрал два (1+1) очка. Затем он перебрался в Венгрию, в 17 играх за «Егешмедвек» записал в актив 13 (4+9) очков.

После этого форвард вновь сменил клуб, перейдя в братиславский «Слован», в 21 встрече чемпионата Словакии забросил четыре шайбы и сделал 14 результативных передач.