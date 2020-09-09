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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана нашел новый клуб в Европе

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Мартен Сен-Пьер перешел в «Дунауйвароши Ацельбикак», сообщает официальный сайт венгерского клуба.

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Прошлый сезон 37-летний канадец начинал в Англии, где выступал за «Шеффилд Стилерс», в пяти матчах набрал два (1+1) очка. Затем он перебрался в Венгрию, в 17 играх за «Егешмедвек» записал в актив 13 (4+9) очков.

После этого форвард вновь сменил клуб, перейдя в братиславский «Слован», в 21 встрече чемпионата Словакии забросил четыре шайбы и сделал 14 результативных передач.

Напомним, Сен-Пьер выступал за сборную Казахстана на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов. В составе «Барыса» он провел три неполных сезона.

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