Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Неман» в матче чемпионата Беларуси

Первый период команды провели в равной борьбе, но счет открыли гости из Гродно. На 12-й минуте отличился Павел Ажгирей после передачи Игоря Варивончика. «Рыси» приложили все усилия, чтобы отыграться, и это им удалось во второй трети поединка.

Будучи в меньшинстве, команда Сергея Стася провела острую контратаку. Старания Евгения Хузеева и Нассера Субхи на 31-й минуте завершил точным броском Вадим Сушко. А еще через пять минут Герман Нестеров с передачи Александра Скоренова забросил вторую шайбу «Гомеля».

После этого гола хозяева площадки закрылись и окончательно перешли на игру вторым номером. Вратарь «Гомеля» Андрей Грищенко в эти минуты действовал весьма надежно.