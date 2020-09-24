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24 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Неман» в матче чемпионата Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Неман» (Гродно) в домашнем матче чемпионата Беларуси со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый период команды провели в равной борьбе, но счет открыли гости из Гродно. На 12-й минуте отличился Павел Ажгирей после передачи Игоря Варивончика. «Рыси» приложили все усилия, чтобы отыграться, и это им удалось во второй трети поединка.

Будучи в меньшинстве, команда Сергея Стася провела острую контратаку. Старания Евгения Хузеева и Нассера Субхи на 31-й минуте завершил точным броском Вадим Сушко. А еще через пять минут Герман Нестеров с передачи Александра Скоренова забросил вторую шайбу «Гомеля».

После этого гола хозяева площадки закрылись и окончательно перешли на игру вторым номером. Вратарь «Гомеля» Андрей Грищенко в эти минуты действовал весьма надежно.

В остальных встречах игрового дня «Динамо-Молодечно» уступило в овертайме «Металлургу» из Жлобина — 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1), а солигорский «Шахтер» крупно выиграл у «Могилева» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

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