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17:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» рассталась с новым тренером и назвала временного преемника

ХК «Сарыарка» расстался с главным тренером Русланом Сулеймановым, сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

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Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, хотя о сотрудничестве было объявлено в мае.

«ХК “Сарыарка” благодарит Руслана Мухаметханафовича за сотрудничество и желает дальнейших успехов в тренерской карьере!» — говорится в сообщении команды.

Исполняющим обязанности главного тренера «Сарыарки» назначен Евгений Королев.

Напомним, что «Сарыарка» этот сезон проведет в чемпионате Казахстана. Карагандинский клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли «Номад» и усть-каменогорское «Торпедо», а «Снежные Барсы» — из МХЛ.

Национальный чемпионат должен был стартовать 19 сентября, но из-за коронавируса начало сезона перенесено на более поздний срок.

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