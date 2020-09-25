«Сарыарка» рассталась с новым тренером и назвала временного преемника
ХК «Сарыарка» расстался с главным тренером Русланом Сулеймановым, сообщает
ХК «Сарыарка» расстался с главным тренером Русланом Сулеймановым, сообщает
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, хотя о сотрудничестве было объявлено в мае.
«ХК “Сарыарка” благодарит Руслана Мухаметханафовича за сотрудничество и желает дальнейших успехов в тренерской карьере!» — говорится в сообщении команды.
Исполняющим обязанности главного тренера «Сарыарки» назначен Евгений Королев.
Напомним, что «Сарыарка» этот сезон проведет в чемпионате Казахстана. Карагандинский клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ)
Национальный чемпионат должен был стартовать 19 сентября, но