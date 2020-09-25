«Сарыарка» рассталась с новым тренером и назвала временного преемника

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, хотя о сотрудничестве было объявлено в мае.

«ХК “Сарыарка” благодарит Руслана Мухаметханафовича за сотрудничество и желает дальнейших успехов в тренерской карьере!» — говорится в сообщении команды.

Исполняющим обязанности главного тренера «Сарыарки» назначен Евгений Королев.

Напомним, что «Сарыарка» этот сезон проведет в чемпионате Казахстана. Карагандинский клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли «Номад» и усть-каменогорское «Торпедо», а «Снежные Барсы» — из МХЛ.