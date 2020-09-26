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19:51 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» одержали победу над «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» одержали победу над «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гомельские хоккеисты в очередной раз подтвердили реноме интересной команды, демонстрирующей самобытный, а главное приносящий положительный результат хоккей. «Рыси» с первых минут повели атаки на ворота «Динамо-Молодечно», которые старались отвечать ударом на удар.

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На 10-й минуте игры, команда Константина Кольцова пропустила шайбу. В большинстве отличился Герман Нестеров. Во втором периоде хоккеисты обеих команд обменялись взятиями ворот. Сначала Евгений Кунцевич завершил усилия Вадима Сушко и Николая Сусло, удвоив преимущество «Гомеля». Затем Павел Копытин и Игорь Мартытов сравняли счет в матче. Однако менее чем за три минуты до конца второй трети матча Вадим Сушко вновь вывел «рысей» вперед.

Заключительный период прошел под аккомпанемент атак «Динамо». Однако вратарь гомельчан Андрей Грищенко ошибок не допускал, сохранив свои ворота на данном отрезке матча в неприкосновенности.

В остальных матчах игрового дня чемпионата страны, гродненский «Неман» с трудом разобрался в гостях со жлобинским «Металлургом» — 4:3 (0:1, 3:1, 1:1), а столичная «Юность» в результативной «перестрелке» оказалась сильнее «Могилева», вернувшись на победную тропу — 5:4 (3:1, 1:2, 1:1).

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