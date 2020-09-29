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15:10 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: Проведение первого этапа Еврохоккейтура в Финляндии под вопросом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проведение первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла в Финляндии — на данный момент находится под вопросом из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок Карьяла должен пройти в Хельсинки с 5 по 8 ноября. В турнире принимают участие сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции.

«Проведение Кубка Карьяла сейчас под вопросом, потому что Финляндия закрылась, — сказал Третьяк. — Мы сейчас будем думать, что сделать, может быть, стоит перенести этап в другое место. Но пока мы мониторим ситуацию, точно я ничего сказать не могу. Будем смотреть за ситуацией и решать вопрос день за днем».

Ранее из-за пандемии был отменен чемпионат мира в Швейцарии, который должен был пройти в мае, а также последний этап Евротура прошлого сезона. Совет IIHF в сентября принял решение отменить чемпионаты мира в низших дивизионах. Во вторник был отменен клубный турнир «Кубок Шпенглера».

Второй этап Евротура должен пройти на «ЦСКА-Арене» в Москве с 17 по 20 декабря. Третий этап планируется провести в Швеции 4—7 февраля 2021 года, а заключительный этап должен состояться в Чехии с 29 апреля по 2 мая.

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