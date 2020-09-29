Третьяк: Проведение первого этапа Еврохоккейтура в Финляндии под вопросом
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проведение первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла в Финляндии — на данный момент находится под вопросом
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проведение первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла в Финляндии — на данный момент находится под вопросом
Кубок Карьяла должен пройти в Хельсинки с 5 по 8 ноября. В турнире принимают участие сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции.
«Проведение Кубка Карьяла сейчас под вопросом, потому что Финляндия закрылась, — сказал Третьяк. — Мы сейчас будем думать, что сделать, может быть, стоит перенести этап в другое место. Но пока мы мониторим ситуацию, точно я ничего сказать не могу. Будем смотреть за ситуацией и решать вопрос день за днем».
Ранее
Второй этап Евротура должен пройти на «ЦСКА-Арене» в Москве с 17 по 20 декабря. Третий этап планируется провести в Швеции