Третьяк: Проведение первого этапа Еврохоккейтура в Финляндии под вопросом

Источник: РИА "Новости"

Кубок Карьяла должен пройти в Хельсинки с 5 по 8 ноября. В турнире принимают участие сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции.

«Проведение Кубка Карьяла сейчас под вопросом, потому что Финляндия закрылась, — сказал Третьяк. — Мы сейчас будем думать, что сделать, может быть, стоит перенести этап в другое место. Но пока мы мониторим ситуацию, точно я ничего сказать не могу. Будем смотреть за ситуацией и решать вопрос день за днем».

Ранее из-за пандемии был отменен чемпионат мира в Швейцарии, который должен был пройти в мае, а также последний этап Евротура прошлого сезона. Совет IIHF в сентября принял решение отменить чемпионаты мира в низших дивизионах. Во вторник был отменен клубный турнир «Кубок Шпенглера».