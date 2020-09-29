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29 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты солигорского «Шахтера» победили «Юность» в матче чемпионата Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского «Шахтера» нанесли поражение «Юности» в матче чемпионата Беларуси. Матч финалистов прошлогоднего турнира завершился со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) в пользу команды из города калийщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команда Юрия Файкова по ходу первого периода проигрывала после шайб в исполнении Евгения Ковыршина и Кирилла Тютяева. Виталий Антонович смог сократить разницу в счете. Игрок «Юности» Максим Парфеевец вновь восстановил разницу в две шайбы. Но довести матч до победы многократным чемпионам Беларуси не удалось. Сначала Виталий Антонович оформил голевой дубль, а затем Евгений Дадонов и Илья Казнадей установили итоговый счет в пользу «Шахтера».

В остальных поединках игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею «Динамо-Молодечно» обыграло гродненский «Неман» — 5:2 (4:0, 0:0, 1:2), а «Металлург-Жлобин» переиграл в овертайме лидера чемпионата «Гомель» — 5:4 (3:1, 1:2, 0:1, 1:0). В связи с невозможностью хоккейной команды «Локомотив» (Орша) принять участие в матче турнира против «Могилева», «железнодорожникам» было засчитано техническое поражение.

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