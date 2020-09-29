Хоккеисты солигорского «Шахтера» победили «Юность» в матче чемпионата Беларуси

Команда Юрия Файкова по ходу первого периода проигрывала после шайб в исполнении Евгения Ковыршина и Кирилла Тютяева. Виталий Антонович смог сократить разницу в счете. Игрок «Юности» Максим Парфеевец вновь восстановил разницу в две шайбы. Но довести матч до победы многократным чемпионам Беларуси не удалось. Сначала Виталий Антонович оформил голевой дубль, а затем Евгений Дадонов и Илья Казнадей установили итоговый счет в пользу «Шахтера».