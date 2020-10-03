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16:11 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты столичной «Юности» победили «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичной «Юности» одержали победу над «Могилевом» в гостевом матче чемпионата Беларуси — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Практически все вопросы относительно победителей игры хоккеисты Александра Макрицкого сняли уже в первую двадцатиминутку встречи, благодаря голевому дублю Дениса Мингалеева и шайбе Михаила Стефановича.

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После перерыва Максим Парфеевец еще больше увеличил разницу в счете. Недавно отпраздновавший день рождения защитник «львов» Владислав Мирошкин сократил разницу в счете. Однако «Юность» провела еще одну результативную атаку: Кирилл Тютяев завершил старания Евгения Ногачева и Павла Развадовского.

В третьем периоде минчане отличились еще дважды благодаря голам Даниила Мартынова и Никиты Сиротина, установивших окончательный счет матча.

В вечерней части сегодняшнего турнирного дня чемпионата Беларуси пройдут еще два поединка. Гродненский «Неман» сыграет с «Металлургом» из Жлобина, а «Динамо-Молодечно» поспорит с «Гомелем». Матч между «Локомотивом» из Орши и солигорским «Шахтером» не состоится — «железнодорожникам» присуждено очередное техническое поражение. В воскресенье, 4 октября, «Неман» и «Металлург-Жлобин» сыграют между собой еще раз.

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