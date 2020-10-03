Хоккеисты столичной «Юности» победили «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

Практически все вопросы относительно победителей игры хоккеисты Александра Макрицкого сняли уже в первую двадцатиминутку встречи, благодаря голевому дублю Дениса Мингалеева и шайбе Михаила Стефановича.
После перерыва Максим Парфеевец еще больше увеличил разницу в счете. Недавно отпраздновавший день рождения защитник «львов» Владислав Мирошкин сократил разницу в счете. Однако «Юность» провела еще одну результативную атаку: Кирилл Тютяев завершил старания Евгения Ногачева и Павла Развадовского.
В третьем периоде минчане отличились еще дважды благодаря голам Даниила Мартынова и Никиты Сиротина, установивших окончательный счет матча.
В вечерней части сегодняшнего турнирного дня чемпионата Беларуси пройдут еще два поединка. Гродненский «Неман» сыграет с «Металлургом» из Жлобина, а «Динамо-Молодечно» поспорит с «Гомелем». Матч между «Локомотивом» из Орши и солигорским «Шахтером» не состоится — «железнодорожникам» присуждено очередное техническое поражение. В воскресенье, 4 октября, «Неман» и «Металлург-Жлобин» сыграют между собой еще раз.