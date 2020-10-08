Хоккеисты «Юности» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» обыграли в матче чемпионата Беларуси «Могилев» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» обыграли в матче чемпионата Беларуси «Могилев» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча проходила с небольшим преимуществом гостей, которые не раз угрожали воротам «львов». Однако забросили минчане в первом периоде лишь однажды. На 16-й минуте встречи счет открыл Никита Мицкевич, которому ассистировали Евгений Оксентюк и Кирилл Брикун.
После перерыва не прошло и минуты, как Михаил Стефанович удвоил счет в пользу «Юности», завершив комбинацию, начатую Андреем Антоновым и Максимом Парфеевцом. Могилевчане на это ответили взятием ворот в исполнении Артема Васькова, который реализовал большинство своей команды после того, как на скамейку штрафников присел Всеволод Кашкар.
В заключительной двадцатиминутке могилевская дружина перешла на игру первым номером, «Юность», отойдя к своим воротам, искала счастья в контратаках. Однако больше болельщики голов в данном противоборстве не увидели.
Во втором поединке игрового дня чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» и «Металлург-Жлобин» устроили настоящий триллер. В итоге по буллитам победу одержали солигорчане — 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0). «Горняки», выступавшие дома, вели в счете после шайб Артема Кислого, оформившего дубль, и Виктора Бовбеля. Однако отстоять солидное преимущество у команды из города калийщиков не получилось. Алексей Ефименко, Дмитрий Заламай и Виталий Пинчук восстановили равновесие в счете и вернули интригу, которая не разрешилась до послематчевых штрафных бросков. Решающий буллит для «Шахтера» исполнил Евгений Дадонов, принесший своей команде победу.