Хоккеисты «Юности» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

Встреча проходила с небольшим преимуществом гостей, которые не раз угрожали воротам «львов». Однако забросили минчане в первом периоде лишь однажды. На 16-й минуте встречи счет открыл Никита Мицкевич, которому ассистировали Евгений Оксентюк и Кирилл Брикун.

После перерыва не прошло и минуты, как Михаил Стефанович удвоил счет в пользу «Юности», завершив комбинацию, начатую Андреем Антоновым и Максимом Парфеевцом. Могилевчане на это ответили взятием ворот в исполнении Артема Васькова, который реализовал большинство своей команды после того, как на скамейку штрафников присел Всеволод Кашкар.

В заключительной двадцатиминутке могилевская дружина перешла на игру первым номером, «Юность», отойдя к своим воротам, искала счастья в контратаках. Однако больше болельщики голов в данном противоборстве не увидели.