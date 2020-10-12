Принято решение о старте чемпионата Казахстана по хоккею
На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса было принято решение о старте нового сезона чемпионата Казахстана, сообщает Шайба.kz.
На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса было принято решение о старте нового сезона чемпионата Казахстана, сообщает Шайба.kz.
Турнир начнется в ближайшее время. Казахстанская федерация хоккея скоро представит обновленный календарь Pro Hokei Ligasy.
При этом все матчи будут проходить без зрителей и при соблюдении усиленного