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10:46 (мск), источник: Vesti.kz

Принято решение о старте чемпионата Казахстана по хоккею

На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса было принято решение о старте нового сезона чемпионата Казахстана, сообщает Шайба.kz.

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Источник: Reuters

Турнир начнется в ближайшее время. Казахстанская федерация хоккея скоро представит обновленный календарь Pro Hokei Ligasy.

При этом все матчи будут проходить без зрителей и при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главными санитарными врачами на местах.

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