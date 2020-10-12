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14:37 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлены дата старта чемпионата Казахстана по хоккею и календарь игр

Казахстанская хоккейная федерация объявила о старте чемпионата страны и опубликовала календарь игр на первые четыре тура, передает корреспондент Vesti.kz.

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Первые матчи чемпионата страны пройдут в шести городах 19 октября. В этот день состоятся встречи «Номад» — «Алтай Торпедо», «Торпедо» — «Снежные Барсы», «Арлан» — «Бейбарыс», «Кулагер» — «Актобе», «Темиртау» — «Сарыарка», «Иртыш» — «Алматы».

Добавим, что старт чемпионата переносили несколько раз из-за ситуации с коронавирусом.

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