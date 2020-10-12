Официально объявлены дата старта чемпионата Казахстана по хоккею и календарь игр

Официально объявлены дата старта чемпионата Казахстана по хоккею и календарь игр

Казахстанская хоккейная федерация объявила о старте чемпионата страны и опубликовала календарь игр на первые четыре тура, передает корреспондент Vesti.kz.