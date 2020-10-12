Хоккеисты гродненского «Немана» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

В первом периоде игра проходила с преимуществом игроков гродненского клуба, которые дважды поразили ворота «львов». Голевой дубль на свой счет записал Артур Абметка. На третьей минуте он завершил комбинацию, начатую Сергеем Романовичем и Эдуардом Насыбуллиным. На 16-й минуте поединка ему ассистировали Павел Печур и Игорь Козячий.

Во втором периоде могилевчанин Роман Шуба метким броском после паса Сергея Кукушкина сократил отставание в счете, воспользовавшись большинством своей команды. Однако Алексей Фурса вновь вернул гродненской команде преимущество в две шайбы. Впрочем, данное взятие ворот не стало последним во второй трети матча. Опытный Виктор Андрющенко заставил капитулировать вратаря «Немана» еще раз.