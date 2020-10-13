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19:31 (мск), источник: ТАСС

Хоккейная Лига чемпионов сезона-2020/21 отменена из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 13 октября. Лига чемпионов по хоккею в сезоне-2020/21 не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: AP 2020

Турнир должен был пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021-го. Отмена связана с отсутствием улучшения эпидемиологической ситуации в Европе и с ограничительными мерами, которые не позволяют всем командам полноценно принять участие в турнире.

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«С учетом всех факторов руководство пришло к выводу, что провести сезон-2020/21 не является возможным для лиги и команд как с организационной, так и с экономической точек зрения, — заявил президент турнира Петер Занер. — Здоровье и безопасность всех участвующих команд является основным приоритетом, и с текущим развитием ситуации мы не сможем, к сожалению, гарантировать, что все участники смогут прибыть на родину в здоровом состоянии и не будут обязаны пройти карантин».

Также глава лиги выразил уверенность, что ситуация нормализуется и пандемия не помешает проведению сезона-2021/22.

Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. Действующим победителем является шведская «Фрёлунда». В турнире выступают 32 команды из 12 стран Европы, среди участников нет российских клубов.

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