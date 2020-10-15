Хоккеисты «Динамо-Молодечно» уступили «Шахтеру» в матче чемпионата Беларуси

Со стартового свистка «горняки» начали атаки на ворота соперников и уже на второй минуте встречи праздновали успех. Шайбу забросил Данила Карабань. Молодечненцы отыгрались через три с половиной минуты. Метким броском отличился Кирилл Никулин. До перерыва счет не изменился.

Во второй трети матча команды вновь обменялись шайбами. Однако на сей раз первыми отличились хозяева льда: Вячеслав Грецкий, которому ассистировали Павел Копытин и Александр Суворов. «Шахтер» отыгрался силами Никиты Ремезова.

В третьем периоде команды поочередно угрожали воротам друг друга, чередуя периоды активности с игрой от обороны. Однако до финальной сирены счет не изменился. В овертайме же удача улыбнулась команде из Солигорска. Отличился Никита Ремезов, оформивший голевой дубль.