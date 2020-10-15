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22:04 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» уступили «Шахтеру» в матче чемпионата Беларуси

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» уступили «Шахтеру» в матче чемпионата Беларуси. Поединок завершился в дополнительное время со счетом 2:3 (1:1,1:1,0:0,0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Со стартового свистка «горняки» начали атаки на ворота соперников и уже на второй минуте встречи праздновали успех. Шайбу забросил Данила Карабань. Молодечненцы отыгрались через три с половиной минуты. Метким броском отличился Кирилл Никулин. До перерыва счет не изменился.

Во второй трети матча команды вновь обменялись шайбами. Однако на сей раз первыми отличились хозяева льда: Вячеслав Грецкий, которому ассистировали Павел Копытин и Александр Суворов. «Шахтер» отыгрался силами Никиты Ремезова.

В третьем периоде команды поочередно угрожали воротам друг друга, чередуя периоды активности с игрой от обороны. Однако до финальной сирены счет не изменился. В овертайме же удача улыбнулась команде из Солигорска. Отличился Никита Ремезов, оформивший голевой дубль.

Что касается остальных поединков игрового дня чемпионата страны, то «Гомель» крупно обыграл оршанский «Локомотив» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1), а «Металлург-Жлобин» оказался сильнее «Могилева» — 5:4 (2:2, 2:0, 1:2).

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