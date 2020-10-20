Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

После первого периода казалось, что у «рысей» в этом противоборстве проблем не возникнет. Они уверенно диктовали условия своим соперникам из Жлобина и заслуженно повели со счетом 2:0. Отличились Николай Сусло и Олег Качеловский.

Однако первый перерыв пошел «стальным волкам» на пользу. Алексей Михнов и Владислав Соколовский сравняли счет. Герман Нестеров вновь вывел «рысей» вперед, но соперники нашли в себе силы еще раз выровнять ситуацию на площадке. Отличился Сергей Кузнецов.

В заключительной трети поединка гомельчане вновь взяли игру в свои руки. Им удалось дважды поразить ворота «стальных волков». Голевые атаки завершили Нассер Субхи и Александр Скоренов. На эти взятия ворот «Металлург» ответил шайбой Сергея Тополя.