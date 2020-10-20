Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Спартак
Б
10
Хоккей. КХЛ
21.10
Амур
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
21.10
Сибирь
Трактор
Хоккей. КХЛ
21.10
Барыс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
21.10
Куньлунь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
21.10
Северсталь
Сочи
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
21:44 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» обыграли жлобинский «Металлург» в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Сергея Стася со счетом 5:4 (2:0, 1:3, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: hcgomel.com

После первого периода казалось, что у «рысей» в этом противоборстве проблем не возникнет. Они уверенно диктовали условия своим соперникам из Жлобина и заслуженно повели со счетом 2:0. Отличились Николай Сусло и Олег Качеловский.

Однако первый перерыв пошел «стальным волкам» на пользу. Алексей Михнов и Владислав Соколовский сравняли счет. Герман Нестеров вновь вывел «рысей» вперед, но соперники нашли в себе силы еще раз выровнять ситуацию на площадке. Отличился Сергей Кузнецов.

В заключительной трети поединка гомельчане вновь взяли игру в свои руки. Им удалось дважды поразить ворота «стальных волков». Голевые атаки завершили Нассер Субхи и Александр Скоренов. На эти взятия ворот «Металлург» ответил шайбой Сергея Тополя.

В остальных поединках вечерней части игрового дня «Локомотив-Орша» уступил «Могилеву» — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0), а «Неман» проиграл «Динамо-Молодечно» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1).

 Гороскоп на май 2020
Косолапого угонщика запечатлели на видео в США
«Зенит» стартовал с домашнего поражения в группе Лиги чемпионов
Биатлонист сборной России заразился коронавирусом
«Локомотив» в третий раз обыграл «Спартак» в текущем сезоне КХЛ
Агент Головина рассказал об интересе со стороны «Барсы» и «ПСЖ»
Сборная Молдавии по футболу отказалась перенести матч с Россией
«Челси» играет с «Севильей» в группе ЛЧ (трансляция)
УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы по футболу 2020 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь