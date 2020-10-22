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22 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности «обыграли «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси. Встреча на «Чижовка-Арене» завершилась со счетом 5:3 (0:2, 1:0, 4:1) в пользу команды Александра Макрицкого, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра сложилась для столичного коллектива весьма непросто. В первом периоде молодечненцы дважды заставили капитулировать вратаря соперников. Дубль на свой счет записал Вячеслав Грецкий.

После перерыва «Юность» смогла сократить разницу в счете, когда Михаил Стефанович реализовал большинство своей команды. Однако наиболее результативным получился заключительный период. У победителей отличились Денис Мингалеев, Евгений Оксентюк, Михаил Стефанович, Станислав Лопачук и Кирилл Брикун. В стане проигравших шайбой отметился Александр Суворов.

Что касается остальных встреч игрового дня, то солигорский «Шахтер» обыграл гродненский «Неман» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0), оршанский «Локомотив» потерпел поражение от «Гомеля» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1), а «Металлург-Жлобин» разгромил «Могилев» — 6:1 (3:0, 3:0, 0:1).

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