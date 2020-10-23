Сборная России по хоккею отправится на Кубок Карьяла молодежным составом

Этап пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября. На сбор вызваны 27 хоккеистов:

вратари — Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА);.

защитники — Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Дмитрий Костенко («Лада») Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»);.

нападающие — Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Максим Березкин («Локомотив»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Дмитрий Злодеев («Динамо» М), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»).

Из всех вызванных в сборную хоккеистов опыт выступления за национальную команду есть только у Подколзина, который вызывался на Шведские игры в 2019 году.

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Игорь Ларионов будет и. о. главного тренера сборной

Игорь Ларионов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России на Кубке Карьяла (главным тренер сборной является Валерий Брагин — прим. ТАСС). В тренерский штаб также вошли: глава штаба Роман Ротенберг, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.

Ларионов с июня этого года является главным тренером молодежной сборной России. В качестве хоккеиста он дважды становился победителем Олимпийских игр (1984, 1988), также на его счету бронзовая награда Игр (2002).

«ФХР, учитывая все обстоятельства непростого хоккейного сезона, приняла решение повезти на Кубок Карьяла молодую команду, — заявил президент федерации Владислав Третьяк. — Этот ход станет одним из этапов подготовки к очень важному турниру — молодежному чемпионату мира. Наша команда до 20 лет начала готовиться к нему еще летом, когда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг. Затем был предсезонный турнир в Сочи, а потом подготовительный цикл прервался, так как два турнира четырех наций, а также суперсерия в Канаде были отменены».

«Участие в Кубке Карьяла даст нашей команде отличную практику на высоком международном уровне, молодые игроки почувствуют дополнительную ответственность перед важным турниром, так как будут выступать в статусе национальной сборной. К тому же турнир пройдет в так называемом “пузыре” — хоккеисты не смогут покинуть территории отеля и арены. Точно такие же условия будут и в Эдмонтоне, так что поездка в Финляндию станет хорошим подспорьем не только с точки зрения игры, но и с точки зрения ментальной подготовки», — добавил Третьяк.