ФХР: Евротур даст «молодежке» отличную практику игры на высоком уровне

Кубок Карьяла пройдет с 5 по 8 ноября в специальном формате, при котором команды будут находиться в так называемом «пузыре». Сборная России сыграет на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова.

«Учитывая все обстоятельства непростого сезона, принято решение повезти на Кубок Карьяла молодую команду. Этот ход станет одним из этапов подготовки к очень важному турниру — молодежному чемпионату мира. Наша команда начала готовиться к нему еще летом, когда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг. Затем был предсезонный турнир в Сочи, а потом подготовительный цикл прервался, так как два Турнира четырех наций, а также суперсерия в Канаде были отменены», — сказал Третьяк, слова которого приводятся на сайте ФХР.

«Участие в Кубке Карьяла даст нашей команде отличную практику на высоком международном уровне, молодые игроки почувствуют дополнительную ответственность перед важным турниром, так как будут выступать в статусе национальной сборной. К тому же турнир пройдет в так называемом “пузыре” — хоккеисты не смогут покинуть территории отеля и арены. Точно такие же условия будут и в Эдмонтоне, так что поездка в Финляндию станет хорошим подспорьем не только с точки зрения игры, но и с точки зрения ментальной подготовки», — добавил Третьяк.