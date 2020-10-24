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14:06 (мск), источник: БЕЛТА

Международный хоккейный турнир в Словении отменен

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ноябрьский международный хоккейный турнир с участием сборной Беларуси в словенском Бледе отменен в связи ухудшившейся эпидемиологической обстановкой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея.

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В соревнованиях вместе с белорусами должны были принять участие словенские хоккеисты, а также сборные Франции и Австрии.

В октябре в Словении наблюдается рост количества инфицированных коронавирусом. Если в начале месяца таковых было около 6 тыс., то сейчас уже порядка 20 тыс. С 20 октября правительство Словении запретило передвижения между регионами и ввело комендантский час в ночное время. Кроме того, были введены жесткие меры по сборам в общественных местах. Количество людей, которые могут собираться вместе, уменьшено с 10 до 6, все массовые мероприятия запрещены.

В связи с отменой турнира в Бледе не состоится и запланированный на ноябрь тренировочный сбор белорусской команды. Следующая международная пауза нынешнего сезона намечена на середину декабря.

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