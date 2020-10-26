СМИ: Финская сборная будет представлена на Кубке Карьяла игроками местного чемпионата

Турнир пройдет в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» с 5 по 8 ноября. В нем традиционно примут участие сборные Финляндии, России, Чехии и Швеции.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен в понедельник объявит состав национальной команды. По информации издания, в состав команды войдут лишь выступающие в Финляндии игроки, но на второй этап Евротура, который запланирован в Москве с 17 по 20 декабря, отправятся хоккеисты, играющие за рубежом. Данные меры связаны с пандемией коронавируса.