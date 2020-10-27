Юные хоккеисты из Беларуси и России поспорят за Кубок Президентского спортивного клуба

В этом году за главный приз с 5 по 7 ноября поспорят юниорская сборная Беларуси (U-18) под руководством Дмитрия Шульги и дружина U-17, с которой работает Андрей Михалев. Соперничать с ними будут команды России U-17 и U-16.

Этот старт будет единственным с участием белорусских сборных во время предстоящей международной паузы.

Расписание матчей турнира таково: 5 ноября, в среду, матчи проведут команды Россия (U-16) — Россия (U-17) и Беларусь (U-17) — Беларусь (U-18). На 6-е ноября намечены поединки дружин России (U-17) и Беларуси (U-17), а также Беларуси (U-18) и России (U-16). 7-го ноября сразятся коллективы Беларуси (U-17) и России (U-16), Беларуси (U-18) и России (U-17).

Все три дня соревнований матчи на «Минск-Арене» будут начинаться в 13.00 и 16.30 соответственно.