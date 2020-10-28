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13:21 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккейный клуб «Неман» возглавил Андрей Сидоренко

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером гродненского хоккейного клуба «Неман» назначен известный специалист Андрей Сидоренко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-службы ФХРБ.

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Источник: Reuters

Сегодня утром председатель федерации хоккея гродненской области Игорь Жук и руководство клуба представили специалиста команде, а после этого Андрей Сидоренко провел первую тренировку в новой должности.

Тренерскую карьеру Андрей Сидоренко начинал в минском «Динамо», которое позже было переименовано в «Тивали». С минчанами он трижды становился чемпионом Беларуси. С 1993 по 1995 год возглавлял сборную Беларуси, к руководству которой вернулся в 2018—2019 годах, вернув команду в высший дивизион мирового хоккея. Также тренировал национальную дружину Польши в 2004—2005 годах.

В клубной карьере специалиста значится работа с новополоцким «Химиком-СКА» и «Гомелем», освенцимской «Унией» (Польша), российскими клубами «Спартак», «Металлург», «Амур», «Дизель».

С 2010 по 2013 год Андрей Сидоренко работал в КХЛ с «Трактором» и «Спартаком». В сезоне 2018/19 он возглавлял минское «Динамо».

Последним местом работы специалиста значился оршанский «Локомотив», где Андрей Сидоренко занимал должность начальника команды — старшего тренера.

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