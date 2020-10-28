Хоккейный клуб «Неман» возглавил Андрей Сидоренко

Сегодня утром председатель федерации хоккея гродненской области Игорь Жук и руководство клуба представили специалиста команде, а после этого Андрей Сидоренко провел первую тренировку в новой должности.

Тренерскую карьеру Андрей Сидоренко начинал в минском «Динамо», которое позже было переименовано в «Тивали». С минчанами он трижды становился чемпионом Беларуси. С 1993 по 1995 год возглавлял сборную Беларуси, к руководству которой вернулся в 2018—2019 годах, вернув команду в высший дивизион мирового хоккея. Также тренировал национальную дружину Польши в 2004—2005 годах.

В клубной карьере специалиста значится работа с новополоцким «Химиком-СКА» и «Гомелем», освенцимской «Унией» (Польша), российскими клубами «Спартак», «Металлург», «Амур», «Дизель».

С 2010 по 2013 год Андрей Сидоренко работал в КХЛ с «Трактором» и «Спартаком». В сезоне 2018/19 он возглавлял минское «Динамо».