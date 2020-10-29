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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Восемь игроков из КХЛ вызваны в сборную Чехии на Кубок Карьяла

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Восемь игроков из КХЛ вошли в состав сборной Чехии на финский этап Евротура — Кубок Карьяла, сообщается на странице команды в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

В состав попали три голкипера, 12 защитников и 15 нападающих. Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Патрик Бартошак («Пеликанс», Финляндия), Доминик Граховина («Таппара», Финляндия), Лукаш Паржик («Били Тигржи»),

защитники — Филип Хронек («Маунтфилд»), Якуб Ержабек («Витязь», КХЛ), Андрей Шустр («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Давид Скленичка, Якуб Крейчик (оба — «Йокерит», КХЛ), Войтех Мозик («Ферьестад», Швеция), Лукаш Клок («Лукко», Финляндия), Михаил Моравчик («Таппара», Финляндия), Якуб Галвас («Юкурит», Финляндия), Давид Иржичек («Пльзень»), Станислав Свозил («Комета»), Шимон Кубичек («Литомержиче»);.

нападающие — Дмитрий Яшкин («Динамо», Москва, КХЛ), Гинек Зогорна, Томаш Зогорна (оба — «Амур», КХЛ), Андрей Нестрашил («Металлург», Магнитогорск, КХЛ), Ондржей Роман («Ильвес», Финляндия), Михаэль Шпачек, Иржи Смейкал (оба — «Таппара», Финляндия), Рудольф Червены («Пеликанс», Финляндия), Радек Коближек («Кярпят», Финляндия), Шимон Странски («Юкурит», Финляндия), Ян Ордош («Оскарсхамн», Швеция), Ян Мышак («Литвинов»), Михал Теплы («Млада Болеслав»), Яромир Питлик («Су-Сент-Мари», Канада), Адам Рашка («Оцеларжи»).

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.

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