Хоккеисты «Юности» победили «Гомель» в матче чемпионата Беларуси

Хоккеисты минской дружины, как и полагается фаворитам, начали встречу с позиции силы, обрушив атаки на оборонительные ряды соперников. Однако голкипер «рысей» Андрей Грищенко действовал надежно, да и защита ошибок практически не допускала. И все же гости добились своего. Менее чем за пять минут до конца стартового периода отличился Кирилл Тютяев, реализовавший большинство своей команды. Ассистентами при взятии ворот гомельчан выступили Сергей Дрозд и Михаил Стефанович. Несмотря на старание подопечных Сергея Стася, счет в оставшееся до перерыва время не изменился.

Во втором периоде не прошло и пяти минут, как вторую шайбу в ворота «рысей» забросил Станислав Лопачук. После этого гола минчане еще больше усилили давление, и это принесло свои плоды. Третью шайбу в ворота «Гомеля» отправил Михаил Стефанович, которому ассистировал Максим Парфеевец, реализовав большинство.

Заключительная треть противоборства гомельской и столичной дружин также прошла с преимуществом «Юности», игроки которой продолжили действовать в атакующей манере и были вознаграждены еще двумя заброшенными шайбами. Сначала отличился Всеволод Кашкар, а затем свое веское слово сказал Евгений Ковыршин.