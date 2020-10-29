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20:21 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» победили «Гомель» в матче чемпионата Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» крупно обыграли «Гомель» в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Александра Макрицкого со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хоккеисты минской дружины, как и полагается фаворитам, начали встречу с позиции силы, обрушив атаки на оборонительные ряды соперников. Однако голкипер «рысей» Андрей Грищенко действовал надежно, да и защита ошибок практически не допускала. И все же гости добились своего. Менее чем за пять минут до конца стартового периода отличился Кирилл Тютяев, реализовавший большинство своей команды. Ассистентами при взятии ворот гомельчан выступили Сергей Дрозд и Михаил Стефанович. Несмотря на старание подопечных Сергея Стася, счет в оставшееся до перерыва время не изменился.

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Во втором периоде не прошло и пяти минут, как вторую шайбу в ворота «рысей» забросил Станислав Лопачук. После этого гола минчане еще больше усилили давление, и это принесло свои плоды. Третью шайбу в ворота «Гомеля» отправил Михаил Стефанович, которому ассистировал Максим Парфеевец, реализовав большинство.

Заключительная треть противоборства гомельской и столичной дружин также прошла с преимуществом «Юности», игроки которой продолжили действовать в атакующей манере и были вознаграждены еще двумя заброшенными шайбами. Сначала отличился Всеволод Кашкар, а затем свое веское слово сказал Евгений Ковыршин.

После пятого гола тренерский штаб гомельчан сменил вратаря. «Рыси» стали чаще угрожать воротам соперников. В одной из таких атак, когда гомельчане играли в большинстве, Илья Камбович смог «размочить» счет. Окрыленные удачей хозяева льда охотнее пошли вперед, однако большего им сделать не удалось.

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