Хоккеисты гродненского «Немана» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

Гродненские хоккеисты обеспечили себе солидное преимущество уже в первом периоде, после взятий ворот Артуром Буйницким и Игорем Варивончиком.

Могилевчане не сдались и смогли выровнять ситуацию во втором периоде. Шайбы для «львов» забросили Виктор Андрущенко и Артем Васько. Впрочем, ничейный счет держался недолго. «Неман» усилил давление, оборона могилевчан начала давать сбои, и Игорь Варивончик вновь вывел свою команду вперед.