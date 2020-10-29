Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
30.10
Барыс
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
30.10
Металлург Мг
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
30.10
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
30.10
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
30.10
Нефтехимик
Амур
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
21:53 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты гродненского «Немана» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» одолели «Могилев» в матче чемпионата Беларуси. Первую игру под руководством нового наставника Андрея Сидоренко гродненцы завершили со счетом 6:2 (2:0, 1:2, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Гродненские хоккеисты обеспечили себе солидное преимущество уже в первом периоде, после взятий ворот Артуром Буйницким и Игорем Варивончиком.

Читайте также
Хоккейный клуб «Неман» возглавил Андрей Сидоренко

Могилевчане не сдались и смогли выровнять ситуацию во втором периоде. Шайбы для «львов» забросили Виктор Андрущенко и Артем Васько. Впрочем, ничейный счет держался недолго. «Неман» усилил давление, оборона могилевчан начала давать сбои, и Игорь Варивончик вновь вывел свою команду вперед.

В заключительной трети матча гродненцы силами Артема Левши, Артура Дриндрожика и Алексея Фурсы упрочили преимущество.

В остальных встречах игрового дня «Юность» разобралась с «Гомелем» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1), солигорский «Шахтер» разгромил «Металлург-Жлобин» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0), а «Динамо-Молодечно» обыграло оршанский «Локомотив» — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Самое популярное место из Instagram в мире разрушилось
Влашич простил земляков. ЦСКА снова теряет очки в Европе
Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Вене
ЦСКА «нарисовал» крутой гол в овертайме. Знарок проиграл в дерби
Экс-чемпион UFC объяснил отказ драться с Новым Хабибом
Бывший боец UFC из России проведет поединок по правилам бокса
КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Ростова»
На что обратить внимание при покупке товаров на AliExpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь