Хоккеисты гродненского «Немана» обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

Гродненские хоккеисты обеспечили себе солидное преимущество уже в первом периоде, после взятий ворот Артуром Буйницким и Игорем Варивончиком.
Могилевчане не сдались и смогли выровнять ситуацию во втором периоде. Шайбы для «львов» забросили Виктор Андрущенко и Артем Васько. Впрочем, ничейный счет держался недолго. «Неман» усилил давление, оборона могилевчан начала давать сбои, и Игорь Варивончик вновь вывел свою команду вперед.
В заключительной трети матча гродненцы силами Артема Левши, Артура Дриндрожика и Алексея Фурсы упрочили преимущество.
В остальных встречах игрового дня «Юность» разобралась с «Гомелем» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1), солигорский «Шахтер» разгромил «Металлург-Жлобин» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0), а «Динамо-Молодечно» обыграло оршанский «Локомотив» — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).