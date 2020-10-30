«Выгоните Россию из Кубка Карьяла!» Европейцы восстали против нашей молодёжи на Евротуре

Решение российской федерации хоккея участвовать в финском этапе Евротура молодёжным составом накалило обстановку в международном хоккейном сообществе. На протяжении предыдущей недели европейцы сбрасывали в свои СМИ бомбы различной степени тяжести, упрекая Россию в том, что она нарушает договорённости — якобы есть условие, при котором на этапы Евротура должны привлекаться только взрослые хоккеисты, и желательно — лучшие из имеющихся в распоряжении. Однако даже на очной встрече представителей стран-участниц Евротура никто так и не привёл стройных аргументов против российской позиции.

«Россия делает то, что ей нравится»

В четверг вечером состоялось совещание участников Евротура, и, как сказал гендиректор финской хоккейной ассоциации Матти Нурминен, большую часть времени все обсуждали «российский вопрос».



«Согласно той информации, которую предоставила российская сторона, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и в КХЛ, а также необходимость соблюдать безопасность для игроков, команда, которую отправляет Россия, является лучшей командой, которую они могут представить на данный момент. У каждого может быть своё субъективное мнение, но ситуацию с коронавирусом в России лучшего всего знают именно сами россияне. Приходится констатировать, что совещание не изменило итоговый результат — Россия будет представлена молодёжной командой. Учитывая время обработки виз и другие практические вопросы, внесение изменений на данном этапе или очень сложно, или уже невозможно», — сказал Нурминен.

Роман Ротенберг в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что российская сторона отправляет на Кубок Карьяла не молодёжную, а национальную сборную, часть хоккеистов которой имеет право выступать на МЧМ, и нынешний этап Евротура является важным для их подготовки к турниру в Эдмонтоне.

Согласно правилам Евротура, соревнования проходят среди мужских национальных команд, и в этом плане наша сборная ничего не нарушила.

Отправка состава сборной, основу которого составляют хоккеисты до 20 лет, имеет свой практический смысл перед молодёжным чемпионатом мира. Но реакция европейцев на то, что россияне отказались изменять своё решение, оказалась как никогда нервной.



«Теперь у Финляндии, Чехии и Швеции есть прекрасная возможность покончить с российским упрямством. Выбросьте, выгоните Россию и Ротенберга из Кубка Карьяла!



Россия набирала обороты в международном хоккее, делала это достаточно долго и слишком много. Россия делает то, что ей нравится, потому что русские думают, что правила существуют только для других. Настало время для дерзкого и смелого поступка, который бы имел смысл. У Ротенберга и его семьи тёплые отношения с президентом страны, этот молодой человек получил слишком много и слишком быстро. Если бы Калерво Куммола всё ещё был председателем финской хоккейной ассоциации, то уже давно выстроил бы всю вертикаль управления под Ротенберга», — крикливо пишет обозреватель Iltalehti Пекка Ялонен, призывая европейское сообщество к восстанию.

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«Русские приняли независимое решение, никого не спросили — это странно»

Однофамилец журналиста Юкка Ялонен, являющийся главным тренером сборной Финляндии, высказался более корректно, но его позиция была во многом схожей.



«Мы были очень удивлены тому, что происходило. Русские приняли такое особое, независимое решение, и ни у кого ни о чём не спросили. Это, конечно, довольно странно. Но понять это решение я могу. Российской молодёжке сейчас негде играть, поэтому для них было бы хорошо провести такой спарринг с более сильными соперниками. Но для других это просто теряет смысл, это не работает. Если россияне хотят участвовать в Евротуре, то должны отправлять взрослую мужскую команду. Это то, что говорится в правилах, и то, что они хорошо знают», — сказал наставник сборной Суоми, которому пришлось комплектовать свою команду исключительно из игроков SM-лиги.

«Могу лишь сказать, что играть против команды U20 будет не интересно. Конечно, мы сыграем, если будет нужно, но меня этот матч никак не заинтересует. И дело не в том, что я не ценю молодёжную сборную России. Все страны могли бы прислать на Евротур свои молодёжные составы, если бы это было обсуждено и оговорено заранее, но это турнир для национальных сборных. В правилах Кубка Карьяла чётко указано, что это турнир мужской, а не юношеский. Россия может утверждать, что у всех остальных игроков обнаружен коронавирус, но ведь КХЛ как-то продолжает играть», — с улыбкой добавил Ялонен, которому предстоит открывать турнир именно матчем против России.

Примечательно, что в Швеции реакция на российское решение везти на Кубок Карьяла молодой состав восприняли куда более спокойно. Шведов больше заботит собственная сборная, а главную критику в скандинавском королевстве получила сама идея проведения этапа Евротура в условиях пандемии.

Многие эксперты сомневались в целесообразности проведения Кубка Карьяла, а представители клубов SHL не хотели отпускать хоккеистов в национальную команду. Виной всему стали серьёзные вспышки ковида в нескольких командах шведского чемпионата.

«Нужно остановить все сборные. Сейчас же! Надо думать о будущем и осознавать серьёзность проблемы. С каждым часом становится всё больше заболевших хоккеистов и отменённых матчей. Клубы, игроки, лиги и федерация должны действовать сообща. Сейчас совершенно недопустимо собирать игроков из разных клубов для совместных тренировок. Кто возьмёт на себя ответственность за хаос, который возникнет с инфицированными игроками, когда они вернутся в свои клубы? Это касается и главной сборной, и молодёжного состава “тре крунур”. Я не могу понять, почему до сих пор не отменены эти турниры и сборы. Все понимают, что это нерационально, но никто ничего не делает. Инфекция взяла под контроль шведский хоккей — какая ещё необходима мотивация?» — критикует обозреватель Expressen Санни Линдстрём.



Коронавирус действительно очень жёстко атакует шведский хоккейный сезон. В четверг из шести матчей в SHL провели только три, в воскресенье отменили четыре встречи из семи. В «Линчёпинге», «Юргордене», «Лулео» и «Лександе» свирепствует инфекция, и возможность отмены сезона уже вовсю обсуждается.



«Многие считают, что “тре крунур” не должна играть на Кубке Карьяла, а SHL надо закрывать после 10 туров. Я боюсь остаться в одиночестве, но я убеждён, что все соревнования надо проводить в соответствии с правилами, которые были определены в начале. Вирус пришёл второй волной, но это никого не должно удивлять», — возражает автор Aftonbladet Матс Веннерхольм.

«Если победим даже такую Россию, буду счастлив»

Наставник сборной Чехии Филип Пешан взял в состав 8 хоккеистов возраста до 20 лет, поскольку молодёжным командам в этой стране пока нельзя не только играть, но и тренироваться. Однако на чехов никто не обратил внимания, а сам Пешан выпустил несколько критических стрел в адрес России, хотя сделал это корректно.