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15:25 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккейная команда Президента Беларуси победила витебчан в матче открытия любительского турнира

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу в матче открытия XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня на льду столичного спорткомплекса «Олимпик Арена» президентская дружина обыграла хоккеистов Витебской области со счетом 8:2 (3:1, 2:0, 3:1).

Обе команды демонстрировали активный хоккей, и болельщики уже в первом периоде стали свидетелями сразу нескольких заброшенных шайб. Не прошло и пяти минут встречи, как Ярослав Чуприс отдал точный пас на Павла Волчека, и тот не промахнулся, став автором первой шайбы не только матча, но и турнира. Через две минуты Евгений Курилин с передачи Николая Лукашенко удвоил преимущество ледовой дружины главы государства.

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Команда Витебской области на 11-й минуте отыграла одну шайбу благодаря голу Сергея Голубева. Но Степан Пономарев восстановил разницу в две шайбы.

После перерыва хозяева льда продолжили диктовать свои условия витебчанам, огорчив их стража ворот еще дважды. На 23-й минуте комбинацию, начатую Ярославом Чуприсом и Александром Лукашенко, завершил Андрей Башко. Пятую шайбу в ворота команды Витебской области забросил Николай Лукашенко, которому ассистировали Павел Волчек и Александр Башко. Случилось это на 31-й минуте матча.

В третьем периоде команда Президента трижды заставила капитулировать гостей. Дважды отличился Павел Волчек, в том числе и после передачи Александра Лукашенко. Еще одна шайба на счету Евгения Курилина.

Витебчане продолжили уповать на контратаки, и одна из них завершилась заброшенной шайбой Вадима Александровича, отличившегося, когда его дружина была в большинстве.

До финальной сирены счет не изменился.

Лучшими игроками завершившегося матча были признаны защитник Руслан Солодкин (Витебская область) и автор хет-трика Павел Волчек (команда Президента Беларуси).

По традиции участники матча подготовили сюрприз для зрителей в «Олимпик Арене». На память об игре им подарили сувениры.

В следующем матче, который пройдет 28 ноября, ледовая дружина главы государства встретится с соперниками из Гродненской области. Игру примет столичная «Олимпик Арена».

Хоккейная команда Президента Беларуси 11 раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года. По одной победе в турнире у дружин Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.

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