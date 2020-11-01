Яшкин отклонил вызов в сборную Чехии на Евротур
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин заявил, что отклонил вызов в сборную Чехии на первый в сезоне этап Евротура.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин заявил, что отклонил вызов в сборную Чехии на первый в сезоне этап Евротура.
«Динамо» в воскресенье в Москве со счетом 4:3 обыграло ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Яшкин отметился дублем. Нападающий был вызван в сборную Чехии на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.
«Отклонил вызов в сборную Чехии, потому что мне реально требуется отдых. Не поеду никуда», — сказал Яшкин журналистам.