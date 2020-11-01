Яшкин отклонил вызов в сборную Чехии на Евротур

«Динамо» в воскресенье в Москве со счетом 4:3 обыграло ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Яшкин отметился дублем. Нападающий был вызван в сборную Чехии на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.