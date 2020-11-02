Ротенберг объяснил отсутствие некоторых игроков в составе сборной России

Сборная России примет участие в первом этапе Евротура с 5 по 8 ноября. Кубок Карьяла пройдет в специальном формате, при котором команды будут находиться в так называемом «пузыре». Российская команда сыграет на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова.

«Не смогли вызвать многих основных кандидатов в сборную по состоянию здоровья. Поэтому в нашей команде хоккеисты, которые постоянно выходят в КХЛ и играют успешно. Это лидеры своих клубов. Их знает весь мир, их знают в Канаде и США. Едем с теми, кого смогли вызвать, чтобы победить финнов, шведов и чехов», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.