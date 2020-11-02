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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ротенберг объяснил отсутствие некоторых игроков в составе сборной России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Тренеры сборной России не смогли вызвать многих основных кандидатов в команду на Кубок Карьяла по состоянию здоровья, сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России примет участие в первом этапе Евротура с 5 по 8 ноября. Кубок Карьяла пройдет в специальном формате, при котором команды будут находиться в так называемом «пузыре». Российская команда сыграет на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова.

«Не смогли вызвать многих основных кандидатов в сборную по состоянию здоровья. Поэтому в нашей команде хоккеисты, которые постоянно выходят в КХЛ и играют успешно. Это лидеры своих клубов. Их знает весь мир, их знают в Канаде и США. Едем с теми, кого смогли вызвать, чтобы победить финнов, шведов и чехов», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

«Уже отправляли молодых хоккеистов в Финляндию, и они выигрывали Кубок Карьяла. Уверены, что в сборной эти ребята смогут показать свои сильные качества и выйдут на высший уровень, — добавил Ротенберг. — Есть соглашение по составам сборных на Евротур, но там не указан средний возраст команд. У нас было совещание с федерациями на эту тему. Два часа обсуждали детали. Но кто определит лучших игроков? В нашей команде лучших определяет главный тренер Игорь Ларионов со своим штабом. Считаем, что у нас собраны лучшие игроки».

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