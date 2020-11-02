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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ларионов заявил, что поддерживает диалог с Брагиным

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Игорь Ларионов, который будет руководить сборной России по хоккею на Кубке Карьяла, сказал, что у него налажен полноценный диалог с главным тренером национальной команды Валерием Брагиным.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок Карьяла пройдет с 5 по 8 ноября в специальном формате, при котором команды будут находиться в так называемом «пузыре». Сборная России сыграет на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова.

«У меня полный диалог с Брагиным. У него в клубе (в СКА — ред.) играют несколько хоккеистов этого состава сборной. Все идет своим чередом. Он недавно переболел, не нужно лишний раз рисковать и ехать в Финляндию. Наши тренеры постоянно держат связь со штабом первой сборной. По ходу турнира тоже будем поддерживать диалог и консультироваться», — сказал на пресс-конференции Ларионов, который в июне был назначен главным тренером молодежной сборной России.

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что по итогам выступления сборной России на Кубке Карьяла Брагин и Ларионов проведут совещание. «Они сядут, посмотрят, какие новые имена подтвердились, кто лучше других проявил себя в Финляндии. Есть хороший контакт, и это радует. Мы делаем общее дело, поэтому проблем не будет», — отметил Третьяк.

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