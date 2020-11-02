Ларионов заявил, что поддерживает диалог с Брагиным

Кубок Карьяла пройдет с 5 по 8 ноября в специальном формате, при котором команды будут находиться в так называемом «пузыре». Сборная России сыграет на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова.

«У меня полный диалог с Брагиным. У него в клубе (в СКА — ред.) играют несколько хоккеистов этого состава сборной. Все идет своим чередом. Он недавно переболел, не нужно лишний раз рисковать и ехать в Финляндию. Наши тренеры постоянно держат связь со штабом первой сборной. По ходу турнира тоже будем поддерживать диалог и консультироваться», — сказал на пресс-конференции Ларионов, который в июне был назначен главным тренером молодежной сборной России.