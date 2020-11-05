Сборная России по хоккею стартует на Евротуре матчем с командой Финляндии

Решением Федерации хоккея России (ФХР) состав национальной команды был сформирован из кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира, который состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. В состав российской сборной вошли игроки не старше 20 лет. Среди них только Василий Подколзин ранее имел опыт выступления за главную команду страны — он провел два матча на Шведских играх в прошлом сезоне. Именно форвард СКА назначен капитаном команды.

Хоккей Еврохоккейтур 2020-2021 Кубок Карьяла, 5.11.2020, 19:30 Россия - Финляндия -

В состав команды также вошли вратари Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Вадим Жеренко («Динамо»); защитники Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Дмитрий Костенко («Лада»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Сочи»), Даниил Чайка, Даниил Кузьмин (оба — ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»); нападающие Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Максим Березкин («Локомотив»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Дмитрий Злодеев («Динамо»), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»).

Руководить игрой команды будет главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов, а не наставник национальной команды Валерий Брагин. Дебют Брагина в качестве тренера сборной России откладывается как минимум до Кубка Первого канала, который пройдет с 17 по 20 декабря в Москве. На Кубке Карьяла сборная России также 7 ноября сыграет со шведами, а 8 ноября — с чехами. Два других этапа Евротура пройдут в 2021 году: Шведские игры состоятся с 11 по 14 февраля, а Чешские игры — с 13 по 16 мая.

Хоккей Еврохоккейтур 2020-2021 Кубок Карьяла, 7.11.2020, 14:30 Швеция - Россия -

Матчи Кубка Карьяла без участия сборной Финляндии пройдут без зрителей, на игры с участием хозяев турнира будет допущено не более 4500 болельщиков. Команды-участницы перед вылетом в Финляндию прошли тестирование на коронавирус, а также сделали повторный тест по прибытии в Хельсинки. Все участники турнира проживают в одном отеле и смогут покидать его лишь для участия в тренировках и матчах, перемещение команд между отелем и ареной будет осуществляться на специальных шаттлах. Также в целях безопасности во время турнира все общение команд с представителями СМИ будет организовано в онлайн-формате.