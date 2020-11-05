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22:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России победила команду Финляндии в матче Кубка Карьяла

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Хоккеисты сборной России победили команду Финляндии в своем первом матче в рамках Кубка Карьяла, стартового этапа Евротура.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1). В составе российской команды шайбы забросили Родион Амиров (2-я минута), Марат Хуснутдинов (12), Илья Сафонов (17), Даниил Чайка (36), Егор Чинахов (39) и Егор Афанасьев (53). У финнов отличились Элмери Эронен (23) и Йере Саллинен (41).

Сборная России в следующем матче сыграет против команды Швеции 7 ноября, а финны проведут встречу против чехов.

Еврохоккейтур 2020-2021
Кубок Карьяла, 7.11.2020, 14:30

Швеция-Россия-

Российская команда выступает на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова. Кубок Карьяла из-за пандемии коронавируса проходит в специальном формате, при котором команды находятся в так называемом «пузыре».

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Россия
6:2
3:0, 2:1, 1:1
Финляндия
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