Сборная России победила команду Финляндии в матче Кубка Карьяла

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1). В составе российской команды шайбы забросили Родион Амиров (2-я минута), Марат Хуснутдинов (12), Илья Сафонов (17), Даниил Чайка (36), Егор Чинахов (39) и Егор Афанасьев (53). У финнов отличились Элмери Эронен (23) и Йере Саллинен (41).

Сборная России в следующем матче сыграет против команды Швеции 7 ноября, а финны проведут встречу против чехов.

Еврохоккейтур 2020-2021 Кубок Карьяла, 7.11.2020, 14:30 Швеция - Россия -