Плющев оценил игру сборной России в матче Евротура с финнами

Россияне в четверг победили финнов со счетом 6:2 и в субботу сыграют со шведами, национальная команда представлена на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова. Кубок Карьяла из-за пандемии коронавируса проходит в специальном формате, при котором команды находятся в так называемом «пузыре».

«Практически все ребята, включенные в состав сборной России, играют в клубах Континентальной хоккейной лиги, — сказал по телефону Плющев. — И находятся не на последних ролях. Поэтому уровень их мастерства достаточно хорош. И было видно, что ребята заряжены на игру и адреналин у них зашкаливал. Ведь одеть свитер сборной России — это такой стимул, который дает тебе возможность показать 80 процентов своего мастерства. Ребята продемонстрировали достаточно быстрый хоккей и явно превосходили соперника в скоростной и физической работе».