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14:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющев оценил игру сборной России в матче Евротура с финнами

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Олег Богатов. Молодые хоккеисты сборной России с хорошим настроем вышли на стартовый матч Евротура против команды Финляндии и превосходили соперника в скоростных и физических характеристиках, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне в четверг победили финнов со счетом 6:2 и в субботу сыграют со шведами, национальная команда представлена на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова. Кубок Карьяла из-за пандемии коронавируса проходит в специальном формате, при котором команды находятся в так называемом «пузыре».

«Практически все ребята, включенные в состав сборной России, играют в клубах Континентальной хоккейной лиги, — сказал по телефону Плющев. — И находятся не на последних ролях. Поэтому уровень их мастерства достаточно хорош. И было видно, что ребята заряжены на игру и адреналин у них зашкаливал. Ведь одеть свитер сборной России — это такой стимул, который дает тебе возможность показать 80 процентов своего мастерства. Ребята продемонстрировали достаточно быстрый хоккей и явно превосходили соперника в скоростной и физической работе».

«Удивила сборная Финляндии, которая вышла на матч в совершенно непонятном составе, — отметил собеседник агентства. — Потому что команда, которая противостояла нашим молодым игрокам, по качеству подготовки далеко не соответствует уровню национальной сборной».

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