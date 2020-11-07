Шведский тест: сборную России ждет новое испытание на Кубке Карьяла
После победой над финнами «Тре Крунур» уже не будет недооценивать нашу команду.
После победой над финнами «Тре Крунур» уже не будет недооценивать нашу команду.
Молодежная сборная России под руководством Игоря Ларионова шокировала хозяев Кубка Карьяла, обыграв финнов в первом матче стартового этапа Евротура со счетом 6:2. А сегодня нашей команде предстоит вторая встреча в Хельсинки — против Швеции. «Тре Крунур» в четверг уступила Чехии — 1:3. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, нашей команде по силам выдать еще один яркий матч на первом этапе Евротура.
В прошлом сезоне Игорь Ларионов уже работал с молодежью в качестве помощника главного тренера сборной Валерия Брагина, а летом в роли наставника команды успел сыграть с ней несколько товарищеских матчей. Но на серьезном уровне именно как главный тренер молодежки (а формально — и основной сборной) он дебютировал в четверг в игре с финнами. И как! Скепсис представителей других участников Евротура был неприятен, но и в России вряд ли кто мог ожидать, что наша сборная размажет финнов, у которых средний возраст игроков был гораздо больше.
Всегда странными казались разговоры, что на Евротуре
У победы России со счетом 6:2 можно выделить несколько факторов. Первый — это, конечно, мотивация. Разница между суперзаряженной сборной Ларионова и вышедшими одной левой обыграть юниоров финнами была видна с первой секунды матча. Суоми собрались в начале второго периода, но, пропустив четвертую шайбу, как показалось, бросили бороться.
Третий фактор — вратари. Финн Оскари Сетанен почти не выручал, а вот Ярослав Аскаров провел неидеальный, но уверенный матч.
И четвертый фактор, который нельзя не упомянуть, — работа Ларионова. Пока рановато для серьезных сравнений его сборной с командами Валерия Брагина, но небольшой плюсик поставить уже можно. Россияне здорово начали матч, удержали счет в самый трудный момент, а потом не стали до конца матча отбиваться, а забили еще три гола.
— Хотел бы отметить, что команда Ларионова демонстрирует игровую философию, которую не привык видеть тренер финнов, — отметил в разговоре с «Известиями» известный хоккейный агент Шуми Бабаев. — Тактически он был не готов к хоккею в исполнении сборной России. Плюс наши ребята сейчас имеют гораздо больше игровой практики, чем тот состав, в котором вышел соперник. И еще, наверное, один из факторов — недонастрой финнов. И это удивляет, учитывая, что команда там подобралась совсем не звездная.
После прекрасного старта турнира хочется сразу объявить себя фаворитами, но делать это преждевременно. Особенно
Шведский состав, как и финский, не очень впечатляет, но вряд ли скандинавы совершат такую же ошибку с недооценкой. Для российской сборной, впрочем, результат всё равно имеет второстепенное значение. Главное — максимально наиграть команду и выбрать лучших кандидатов перед Молодежным чемпионатом мира (МЧМ). В стартовом матче здорово проявили себя почти все лидеры атаки: первая тройка Егор Афанасьев — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин, еще два вингера, выбранных в топ-30 драфта НХЛ — Родион Амиров и Егор Чинахов. В сборной Ларионова вряд ли можно найти одну главную звезду (ближе всех к такому статусу вратарь Ярослав Аскаров), но команда ровная, с хорошим балансом.
— В первую очередь надо выделить Аскарова, — продолжил Шуми Бабаев. — В остальном вся команда сыграла хорошо, показав тот тактический рисунок, который хотят видеть болельщики и специалисты. Уверен, что у ребят хватит сил, характера и желания на матчи со Швецией и Чехией, но не стоит забывать, что теперь соперники
Интересно, как справятся со шведской атакой российские защитники, которые в первом матче чередовали удачные моменты с откровенными ляпами.
— Если наши молодые хоккеисты на одном уровне проведут все три матча Кубка Карьяла, то это будет здорово, — сказал «Известиям» трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. — Тренерский штаб всё делает правильно. Опыт есть, помощник Ларионова Владимир Филатов работал с 12 игроками из этого состава в юниорской сборной. Парни хорошо сыграны, прекрасно знают возможности друг друга. Поэтому им вполне по силам достойно сыграть со шведами и чехами.
Встреча с «Тре Крунур» — завтра в 14:30 по московскому времени. Третий матч Кубка Карьяла с Чехией — в воскресенье — также в 14:30.