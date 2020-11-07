Шведский тест: сборную России ждет новое испытание на Кубке Карьяла

Молодежная сборная России под руководством Игоря Ларионова шокировала хозяев Кубка Карьяла, обыграв финнов в первом матче стартового этапа Евротура со счетом 6:2. А сегодня нашей команде предстоит вторая встреча в Хельсинки — против Швеции. «Тре Крунур» в четверг уступила Чехии — 1:3. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, нашей команде по силам выдать еще один яркий матч на первом этапе Евротура.

Супердебют Ларионова

В прошлом сезоне Игорь Ларионов уже работал с молодежью в качестве помощника главного тренера сборной Валерия Брагина, а летом в роли наставника команды успел сыграть с ней несколько товарищеских матчей. Но на серьезном уровне именно как главный тренер молодежки (а формально — и основной сборной) он дебютировал в четверг в игре с финнами. И как! Скепсис представителей других участников Евротура был неприятен, но и в России вряд ли кто мог ожидать, что наша сборная размажет финнов, у которых средний возраст игроков был гораздо больше.

Хоккей Еврохоккейтур 2020-2021 Кубок Карьяла, 5.11.2020, 19:30 Россия 6 Финляндия 2

Всегда странными казались разговоры, что на Евротуре какой-то невиданный уровень хоккея по сравнению с кахаэловским. Обычно они появлялись после поражений российских команд в их лучшем составе. Сборная Финляндии из игроков местной лиги ничего не смогла противопоставить коллективу, в котором было не так много игроков с постоянным местом в основе клубов КХЛ, а также представители ВХЛ и даже МХЛ.

У победы России со счетом 6:2 можно выделить несколько факторов. Первый — это, конечно, мотивация. Разница между суперзаряженной сборной Ларионова и вышедшими одной левой обыграть юниоров финнами была видна с первой секунды матча. Суоми собрались в начале второго периода, но, пропустив четвертую шайбу, как показалось, бросили бороться.

Второй фактор — талант. Да, все российские хоккеисты еще далеки от своего потолка, но отдельные топ-номера, как было в случае голов Родиона Амирова и Марата Хуснутдинова, готовы выдавать уже сейчас. У финнов с интересными хоккеистами было скудновато.

Третий фактор — вратари. Финн Оскари Сетанен почти не выручал, а вот Ярослав Аскаров провел неидеальный, но уверенный матч.

И четвертый фактор, который нельзя не упомянуть, — работа Ларионова. Пока рановато для серьезных сравнений его сборной с командами Валерия Брагина, но небольшой плюсик поставить уже можно. Россияне здорово начали матч, удержали счет в самый трудный момент, а потом не стали до конца матча отбиваться, а забили еще три гола.

— Хотел бы отметить, что команда Ларионова демонстрирует игровую философию, которую не привык видеть тренер финнов, — отметил в разговоре с «Известиями» известный хоккейный агент Шуми Бабаев. — Тактически он был не готов к хоккею в исполнении сборной России. Плюс наши ребята сейчас имеют гораздо больше игровой практики, чем тот состав, в котором вышел соперник. И еще, наверное, один из факторов — недонастрой финнов. И это удивляет, учитывая, что команда там подобралась совсем не звездная.

Второй матч

После прекрасного старта турнира хочется сразу объявить себя фаворитами, но делать это преждевременно. Особенно из-за чехов, которые привезли на «Карьялу» несколько лидеров своей молодежки, несколько кахаэловцев (первая тройка — братья Томаш и Гинек Зогорна и Андрей Нестрашил), а также ведущего атакующего защитника «Детройта» Филипа Хронека.

Хоккей Еврохоккейтур 2020-2021 Кубок Карьяла, 7.11.2020, 14:30 Швеция - Россия -

Шведский состав, как и финский, не очень впечатляет, но вряд ли скандинавы совершат такую же ошибку с недооценкой. Для российской сборной, впрочем, результат всё равно имеет второстепенное значение. Главное — максимально наиграть команду и выбрать лучших кандидатов перед Молодежным чемпионатом мира (МЧМ). В стартовом матче здорово проявили себя почти все лидеры атаки: первая тройка Егор Афанасьев — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин, еще два вингера, выбранных в топ-30 драфта НХЛ — Родион Амиров и Егор Чинахов. В сборной Ларионова вряд ли можно найти одну главную звезду (ближе всех к такому статусу вратарь Ярослав Аскаров), но команда ровная, с хорошим балансом.

— В первую очередь надо выделить Аскарова, — продолжил Шуми Бабаев. — В остальном вся команда сыграла хорошо, показав тот тактический рисунок, который хотят видеть болельщики и специалисты. Уверен, что у ребят хватит сил, характера и желания на матчи со Швецией и Чехией, но не стоит забывать, что теперь соперники по-другому будут готовиться к нашей сборной. При этом я бы не забывал важную вещь: в этих матчах результат — не главное. Это всего лишь один из этапов подготовки к Молодежному чемпионату мира. Так что если мы проиграем, то в этом не будет ничего страшного.

Хоккей Еврохоккейтур 2020-2021 Кубок Карьяла, 8.11.2020, 14:30 Чехия - Россия -

Интересно, как справятся со шведской атакой российские защитники, которые в первом матче чередовали удачные моменты с откровенными ляпами.

— Если наши молодые хоккеисты на одном уровне проведут все три матча Кубка Карьяла, то это будет здорово, — сказал «Известиям» трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. — Тренерский штаб всё делает правильно. Опыт есть, помощник Ларионова Владимир Филатов работал с 12 игроками из этого состава в юниорской сборной. Парни хорошо сыграны, прекрасно знают возможности друг друга. Поэтому им вполне по силам достойно сыграть со шведами и чехами.