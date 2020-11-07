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17:19 (мск), источник: Sport24

18-летний русский вратарь остановил взрослую сборную Швеции. У Аскарова 29 спасений и победа на буллитах

Наши не сломались даже после грубой ошибки в концовке.

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Возможна ли эйфория после матча Евротура? Реакция российских болельщиков и журналистов на победу сборной над финнами со счетом 6:2 дала однозначный ответ — возможна. ФХР приняла решение отправить на Кубок Карьяла хоккеистов U20, решив таким образом подготовить их к молодежному чемпионату мира, стартующему в конце декабря. Сборная Игоря Ларионова так уверенно расправилась с хозяевами турнира, что заставила восхищаться собой практически всех. Наших расхваливали, финнов ругали за результат и ехидно вспоминали, как перед стартом домашнего этапа они критиковали Россию за отсутствие сильнейших хоккеистов в составе. Кажется, хладнокровие сохранял только Ларионов:

«Один победный матч не делает карьеры. Поэтому, естественно, у тебя есть какие-то короткие минуты для того, чтобы понять происходящее, но в то же время важно двигаться дальше. Потому что турнир состоит из трех игр, и ты должен как можно быстрее все проанализировать и переключиться на то рабочее состояние, которое необходимо для следующего матча. Наши ребята хоть и молодые, но в то же время довольно опытные, поиграли на многих турнирах и знают, что это такое».

Перед вторым матчем тренерский штаб сделал три изменения в составе, поменяв местами левых форвардов — Максима Грошева подняли в первую тройку, Арсения Грицюка перевели во вторую, Егор Афанасьев получил место в третьей.

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Шведы явно сделали выводы из провала Финляндии — к молодежному составу сборной России они отнеслись максимально серьезно. Первая половина стартового периода целиком осталась за скандинавами — пару раз они надолго закрывали наших в зоне, пару раз могли наказать за серьезные ляпы в обороне. Благо, Аскаров был безупречен, а порою и просто крут. Наши отвечали редкими выпадами: неплохо вылез на ворота Подколзин, опасно бросил Грошев — все безрезультатно.

После экватора двадцатиминутки команда Ларионова подравняла игру, отжалась от собственных ворот и начала активнее создавать у чужих. Концовка и вовсе осталfсь за молодежной версией «Красной машинs» — в первый раз за матч можно было сказать, что «Тре Крунур» отскочили. Отсутствие голов по итогам периода выглядело не очень справедливым, а вот ничейный счет — вполне.

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Казалось, после перерыва стоит ждать заброшенных шайб — к этому расположило и еще одно бодрое начало игрового отрезка в исполнении шведов, которые успели создать остроту у ворот Аскарова и в атаке сходу, и в позиционке. Впрочем, на этот раз отрезок с их превосходством получился еще более коротким, чем в первом периоде. Вскоре уже сборная России стала стабильно угрожать Эрссону — классно ушел ногами от соперника Афанасьев, с перспективной позиции бросал Чинахов. При этом, команда Ларионова действовала очень дисциплинировано и строго, до конца периода шансы у скандинавов возникали только после редких индивидуальных ошибок наших. Не ошибались в эти 40 минут только Аскаров с Эрссоном.

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В итоге, после легкой победы в стартовой встрече российская молодежь получила полноценную проверку на прочность и психологическую устойчивость. Игра до гола против более опытного соперника — испытание, которое точно поможет парням на предстоящем МЧМ. Тем более, испытание это сборная в целом выдержала. Ошибки, в том числе и грубые, случались — без них в таком возрасте никуда. Но сопернику наши ни в чем не уступали, смело лезли на ворота, пытались вырвать победу. Да еще и 18-летний Аскаров тащил абсолютно все.

Первая большая неприятность для наших в этой игре случилась в концовке. Обрез в собственной зоне и проигранный пятак привели к голу шведов. На спасение оставалось меньше 5 минут.

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Но этого времени банде Ларионова хватило. Сборная России сняла вратаря, отвоевала шайбу в чужой зоне и самый активный на протяжении всех 60 минут форвард Амиров после шикарного паса Подколзина отправил команды в овертайм. Заслуженно? Абсолютно!

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Овертайм получился очень спокойным — обе команды не особо сопротивлялись серии буллитов. Там Аскаров окончательно закрепился в статусе лучшего игрока матча, отразив 4 попытки из 5, а Аскаров и Подколзин оформили вторую подряд победу молодежной сборной России на взрослом Кубке Карьяла. Удивительный результат от Ларионова и его хоккеистов.

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Швеция
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